Melania Trump, in arrivo il documentario sulla First Lady

Arriva nelle sale statunitensi il docu che porta sullo schermo un periodo ristretto ma cruciale della vita della moglie del Presidente degli Stati Uniti d’America. Il film si concentra sui 20 giorni che hanno preceduto il secondo giuramento di Donald Trump, offrendo un punto di vista diretto e interno su una fase di preparazione intensa e carica di significati istituzionali e personali. L’uscita nelle sale americane è fissata per il 30 gennaio 2026

Amazon MGM Studios ha diffuso il teaser trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo) di Melania, anticipando i contenuti di un’opera che promette di accompagnare il pubblico dietro le quinte della vita di Melania Trump alla vigilia dell’insediamento alla Casa Bianca. Il documentario segue passo dopo passo la First Lady e la sua famiglia nel periodo immediatamente precedente alla cerimonia, offrendo uno sguardo esclusivo sui preparativi e sull’organizzazione che hanno accompagnato quel momento istituzionale.

Il film si concentra sui 20 giorni che hanno preceduto il secondo giuramento di Donald Trump, offrendo un punto di vista diretto e interno su una fase di preparazione intensa e carica di significati istituzionali e personali. L’uscita nelle sale americane è fissata per il 30 gennaio 2026, come annunciato ufficialmente nelle scorse ore dallo stesso Presidente degli Stati Uniti d’America.

Al centro del film c’è la voce diretta della protagonista. In un’intervista concessa a Fox, Melania Trump ha spiegato l’impostazione narrativa del documentario: “La storia prende il via durante i 20 giorni della mia vita che hanno preceduto l’insediamento del presidente. Per la prima volta, il pubblico è invitato ad assistere allo svolgersi di questo capitolo cruciale: uno sguardo senza privato e senza filtri su come ho gestito la famiglia, gli affari e le mie attività filantropiche del mio straordinario percorso per diventare First Lady”.

Durata, contenuti e coinvolgimento creativo

Il documentario Melania ha una durata complessiva di 104 minuti e vede Melania Trump coinvolta in modo esteso in ogni fase della realizzazione.

La First Lady ha partecipato sia alla definizione della visione creativa sia all’esecuzione delle strategie di marketing nella fase di post-produzione, seguendo da vicino lo sviluppo del progetto cinematografico.

L’idea del documentario è nata nel novembre del 2024, subito dopo la vittoria elettorale di Donald Trump. A occuparsi delle trattative è stato l’agente di Melania Trump, che ha gestito l’interesse di diversi grandi gruppi dell’intrattenimento. Disney, Paramount e Netflix avevano manifestato l’intenzione di acquisire i diritti in esclusiva, ma alla fine l’accordo è stato raggiunto con Amazon e Mgm, che si sono assicurati il progetto per una cifra pari a 40 milioni di dollari.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 30 gennaio, collocandosi nel panorama dei documentari come un racconto concentrato e circoscritto, interamente dedicato a un arco temporale definito e a una prospettiva personale, quella di Melania Trump, su uno dei momenti più delicati e preparatori del suo percorso come First Lady.

Potete guardare il trailer ufficiale del film documentaristico Melania nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.