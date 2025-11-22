Addio a Ornella Vanoni, l'omaggio di Sky all'icona della musica

Sabato 22 novembre, per ricordare la grande artista scomparsa a 91 anni, Sky presenta una programmazione speciale, con il documentario Essere Ornella su Sky Arte e lo speciale XF Gabbani, Vanoni, la musica su Sky Uno
All'indomani della notizia della sua scomparsa all'età di 91 anni, che ha suscitato il cordoglio di colleghi e amici, Sky omaggia Ornella Vanoni con una programmazione speciale. Due gli appuntamenti già fissati per sabato 22 novembre: Su Sky Arte, alle 20:35, il documentario Essere Ornella, su Sky Uno, alle 13:05 e alle 18:25 lo speciale realizzato con Francesco Gabbani per la nuova stagione di X Factor, XF Gabbani, Vanoni, la musica.
Essere Ornella
Essere Ornella è un documentario diretto da Andrea Longhin e Claudio Spanu.
La pellicola accompagna gli spettatori dietro le quinte del cinquantesimo album di Ornella Vanoni, Unica, prodotto da Mauro Pagani e arrangiato da Fabio Ilacqua per BMG Italia. Ma soprattutto racconta il lato più umano di una delle ultime grandi dive del panorama musicale italiano, caratterizzata da un’energia senza eguali.
A emergere è un’Ornella che mette a nudo con semplicità le sue emozioni, come la paura, che non mancava mai agli inizi della sua carriera, e la necessità, che la spinge oggi a confrontarsi costantemente con i giovani. La si vede mettersi in gioco durante un servizio fotografico o battibeccare affettuosamente con la sua imitatrice e amica Virginia Raffaele. Potete cedere il trailer di Essere Ornella nel video in testa a questo articolo.
XF Gabbani, Vanoni, la musica
In Gabbani, Vanoni, la musica, Ornella Vanoni accompagna gli spettatori e Francesco Gabbani in un lungo viaggio nella carriera del cantautore vincitore di Sanremo e attuale giudice di X Factor. Gabbani racconta alla collega di sé, della sua vita e della sua passione per la musica, dalla sua adolescenza alla lunga gavetta fino alle grandi e amatissime hit conosciutissime dal pubblico e ai grandi riconoscimenti conquistati in Italia e non solo. Il tutto impreziosito dalla presenza di una delle più grandi artiste della storia della musica italiana nonché sua amica, Ornella Vanoni, per la quale ha firmato il brano del 2021 Un sorriso dentro al pianto. Potete vedere il trailer dello speciale.
Tra le più grandi interpreti della musica italiana, Ornella Vanoni – scomparsa a Milano a 91 anni – lascia un’eredità artistica che attraversa oltre sessant’anni di carriera, con 112 lavori tra album, EP e raccolte. La sua vita è stata segnata da esperienze creative e collaborazioni con grandi nomi che hanno contribuito a definire il suo stile unico e inconfondibile.