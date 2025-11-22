Addio a Ornella Vanoni, l'omaggio di Sky all'icona della musica

Sabato 22 novembre, per ricordare la grande artista scomparsa a 91 anni, Sky presenta una programmazione speciale, con il documentario Essere Ornella su Sky Arte e lo speciale XF Gabbani, Vanoni, la musica su Sky Uno

All'indomani della notizia della sua scomparsa all'età di 91 anni, che ha suscitato il cordoglio di colleghi e amici, Sky omaggia Ornella Vanoni con una programmazione speciale. Due gli appuntamenti già fissati per sabato 22 novembre: Su Sky Arte, alle 20:35, il documentario Essere Ornella, su Sky Uno, alle 13:05 e alle 18:25 lo speciale realizzato con Francesco Gabbani per la nuova stagione di X Factor, XF Gabbani, Vanoni, la musica.

Essere Ornella Diretto da Andrea Longhin e Claudio Spanu, Essere Ornella è un documentario diretto da Andrea Longhin e Claudio Spanu. La pellicola accompagna gli spettatori dietro le quinte del cinquantesimo album di Ornella Vanoni, Unica, prodotto da Mauro Pagani e arrangiato da Fabio Ilacqua per BMG Italia. Ma soprattutto racconta il lato più umano di una delle ultime grandi dive del panorama musicale italiano, caratterizzata da un’energia senza eguali. A emergere è un’Ornella che mette a nudo con semplicità le sue emozioni, come la paura, che non mancava mai agli inizi della sua carriera, e la necessità, che la spinge oggi a confrontarsi costantemente con i giovani. La si vede mettersi in gioco durante un servizio fotografico o battibeccare affettuosamente con la sua imitatrice e amica Virginia Raffaele. Potete cedere il trailer di Essere Ornella nel video in testa a questo articolo. Leggi anche Addio a Ornella Vanoni, le 5 migliori canzoni