Il regista sarà premiato venerdì 11 dicembre al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo, nella serata clou dell'Hallelujah Film Festival - International Peace Symposium, in programma dal 5 dicembre. Il maestro bolognese riceverà il "Premio Humanitas - Il Custode della Memoria", riconoscimento speciale alla carriera e al valore umano e culturale della sua opera cinematografica

Il regista Pupi Avati sarà premiato venerdì 11 dicembre al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo, nella serata clou dell'Hallelujah Film Festival - International Peace Symposium, in programma dal 5 dicembre. Il maestro bolognese riceverà il "Premio Humanitas - Il Custode della Memoria" , riconoscimento speciale alla carriera e al valore umano e culturale della sua opera cinematografica. A consegnarglielo sarà Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, con cui Avati sta realizzando, insieme alla figlia Maria Antonia, la nuova serie Gotico Padano.

L'omaggio al regista

Un omaggio alla capacità del regista di raccontare ciò che il tempo non cancella: gli affetti, le radici, la fede e i ricordi. Un "semplice intellettuale" che, in oltre mezzo secolo di cinema, ha saputo rappresentare l'Italia delle province, dei piccoli borghi e delle famiglie, trasformando storie quotidiane in racconti universali di amore, amicizia, fragilità e speranza. Da Una gita scolastica a Storia di ragazzi e di ragazze, da Il cuore altrove a La seconda notte di nozze, fino a Lei mi parla ancora, il suo cinema ha attraversato generazioni, esplorando la forza dei sentimenti e dei legami familiari. Significativo, nello spirito dell'Hallelujah Film Festival, anche il suo rapporto con la dimensione spirituale, testimoniato da opere come Le nozze di Laura, ispirata al miracolo evangelico delle Nozze di Cana, e Lei mi parla ancora, intensa riflessione sull'amore che sopravvive alla perdita attraverso la memoria.

La premiazione

La premiazione si svolgerà durante il Gran Galà dell'Hallelujah Film Festival, a conclusione della giornata dedicata al Simposio Internazionale della Pace "L'uomo prima dell'algoritmo", ospitato al Borgo Laudato Si' di Castel Gandolfo. Ispirato all'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, il Simposio rifletterà sul futuro della persona nell'era dell'intelligenza artificiale, riaffermando la centralità della coscienza, della libertà, della creatività e delle relazioni umane. La serata di venerdì 11 dicembre vedrà inoltre la partecipazione della Banda dell'Esercito Italiano, diretta dal Maestro Filippo Cangiamila, che accompagnerà i momenti celebrativi. L'Hallelujah Film Festival, promosso dall'associazione senza scopo di lucro The Artist Club Italia con il sostegno del Ministero della Cultura, si conferma un appuntamento dedicato al cinema come strumento di dialogo e costruzione della pace. La rassegna, ospitata anche dalla Chiesa Pontificia di San Tommaso da Villanova e dalla Scuola Paolo VI, proporrà proiezioni gratuite, incontri, conferenze e masterclass con artisti, intellettuali, istituzioni e giovani.