Pupi Avati torna a riflettere su temi a lui cari come il trascorrere del tempo, il peso delle scelte e la possibilità di ricominciare. Il film mette in luce il passaggio dal successo all'insuccesso, guardando al "secondo tempo" della vita. In prima tv stasera alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Protagonista di NEL TEPORE DEL BALLO è Gianni Riccio, interpretato da Massimo Ghini , celebre conduttore televisivo la cui carriera viene improvvisamente travolta da uno scandalo finanziario. Costretto ad allontanarsi dalla vita pubblica, Gianni torna nel suo paese d'origine, dove si ritrova a fare i conti con le scelte che hanno segnato il suo passato e con i legami lasciati indietro nel corso degli anni. Ad attenderlo c'è la zia Lina ( Lina Sastri ), punto di riferimento nella sua crescita dopo l'abbandono del padre, il Mister interpretato da Raoul Bova , e Clara, interpretata da Isabella Ferrari - il suo primo grande amore che gli rievoca il ricordo di un lontano ballo vissuto assieme - con cui prova a riallacciare un rapporto interrotto dal tempo e dalle ambizioni che lo avevano portato lontano.

Una storia che esplora il desiderio di riscatto e la difficoltà di ritrovare il proprio posto nel mondo. Su Sky Cinema arriva in prima TV NEL TEPORE DEL BALLO , un profondo dramma intimista diretto da Pupi Avati con protagonisti Massimo Ghini e Isabella Ferrari. Il film andrà in onda martedì 10 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand.

Sinossi

Attraverso il percorso del suo protagonista, Pupi Avati torna a riflettere su temi a lui cari come il trascorrere del tempo, il peso delle scelte e la possibilità di ricominciare. Guidato dalle interpretazioni di Massimo Ghini e Isabella Ferrari, il film mette in luce il passaggio dal successo all'insuccesso, guardando al "secondo tempo" della vita, e dando modo al pubblico di interrogarsi su cosa rimanga quando certezze, ambizioni e traguardi sembrano improvvisamente svanire.



Gianni Riccio è un celebre conduttore televisivo, circondato da yes men e pronto a spiccare il volo più alto, firmando un contratto da capogiro. Ma proprio in questo momento arriva la stangata: viene accusato dalla Finanza di frode e altri reati e improvvisamente perde tutto. La moglie divorziata, il figlio, i falsi amici, tutti gli voltano le spalle, tranne Moré, quello che lo conosce da sempre. Solo una lettera consolatoria di Clara, il suo antico amore, gli offre uno spiraglio nella disperazione.

Mandato ai domiciliari, sceglie Jesolo dove l’accoglie la zia. Gianni ripensa a tutta la sua vita, all’infanzia segnata dall’abbandono, a tutto ciò a cui ha rinunciato per ambizione. Trova il coraggio di cercare Clara. Forse potrebbero tornare i giorni felici di quell’antico amore, la gioia di quel lontano ballo sulle note di Only You. E forse ricominciare è possibile. Ma stavolta il prezzo da pagare è troppo alto.

NEL TEPORE DEL BALLO| martedì 10 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.