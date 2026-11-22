L'ottavo sabato di Ballando con le Stelle si chiude con un'eliminazione: dopo il salvataggio in extremis di due settimane fa, stavolta la wild card resta nel cassetto e - a lasciare la pista - sono Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi.

Le dieci coppie rimaste in gara dopo le uscite di Massimo Ghini, Eugenio Finardi e Jimmy Ghione si sono esibite il 21 novembre su Rai1, davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara D'Urso.

A conquistare la serata, per la prima volta in questa edizione, sono stati Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, che hanno strappato la vetta a Monica Guerritore e Luca Urso.

D'Urso cambia posto, ma la tensione con Mariotto resta

La puntata si è aperta con un nuovo assetto al tavolo dei giudici. Dopo una settimana di polemiche, Milly Carlucci ha deciso di spostare Barbara D'Urso per riportare la calma in giuria, e la conduttrice ha accettato. Il clima, però, non si è rasserenato del tutto: il cosiddetto "profumo-gate" con Guillermo Mariotto è tornato in diretta, e D'Urso è arrivata a minacciare di lasciare lo show. Mariotto ha poi fatto un passo indietro con Guerritore e Urso, scusandosi perché le polemiche della settimana avevano finito per oscurare la loro esibizione. Non è stato l'unico momento acceso: dopo il tango argentino di Anna Safroncik e Leonardo Lini, Alberto Matano ha accusato i colleghi di ipocrisia, sostenendo che la coppia fosse stata messa a dura prova.

Aurora Ramazzotti conquista la vetta, Guerritore resta sul podio

Scesi in pista come penultima coppia, Ramazzotti e Perotti hanno portato un ballo moderno sulle note di 100 messaggi di Lazza, raccogliendo una standing ovation e cinque dieci, per un totale di 50 punti: il punteggio più alto della serata per i soli voti dei giudici. Grazie al tesoretto e al voto del pubblico (che pesa quanto quello della giuria), la coppia più giovane in gara si è aggiudicata la puntata e un bonus da 20 punti per sabato prossimo. Fino a quel momento a guidare la classifica erano stati Monica Guerritore e Luca Urso, che avevano aperto la serata con un quick step forti dei 20 punti conquistati con la vittoria della settimana scorsa. Bene anche Alessandro Matri, che con il quick step insieme a Giada Lini ha sfiorato il punteggio pieno, e Andy Díaz, convincente nel jive con Gioia Giovanatti.