Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti vincono per la prima volta in questa edizione. Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi escono dopo il ballottaggio. Paolo Belli torna in pista come ballerino per una notte
L'ottavo sabato di Ballando con le Stelle si chiude con un'eliminazione: dopo il salvataggio in extremis di due settimane fa, stavolta la wild card resta nel cassetto e - a lasciare la pista - sono Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi.
Le dieci coppie rimaste in gara dopo le uscite di Massimo Ghini, Eugenio Finardi e Jimmy Ghione si sono esibite il 21 novembre su Rai1, davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara D'Urso.
A conquistare la serata, per la prima volta in questa edizione, sono stati Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, che hanno strappato la vetta a Monica Guerritore e Luca Urso.
D'Urso cambia posto, ma la tensione con Mariotto resta
La puntata si è aperta con un nuovo assetto al tavolo dei giudici. Dopo una settimana di polemiche, Milly Carlucci ha deciso di spostare Barbara D'Urso per riportare la calma in giuria, e la conduttrice ha accettato. Il clima, però, non si è rasserenato del tutto: il cosiddetto "profumo-gate" con Guillermo Mariotto è tornato in diretta, e D'Urso è arrivata a minacciare di lasciare lo show. Mariotto ha poi fatto un passo indietro con Guerritore e Urso, scusandosi perché le polemiche della settimana avevano finito per oscurare la loro esibizione. Non è stato l'unico momento acceso: dopo il tango argentino di Anna Safroncik e Leonardo Lini, Alberto Matano ha accusato i colleghi di ipocrisia, sostenendo che la coppia fosse stata messa a dura prova.
Aurora Ramazzotti conquista la vetta, Guerritore resta sul podio
Scesi in pista come penultima coppia, Ramazzotti e Perotti hanno portato un ballo moderno sulle note di 100 messaggi di Lazza, raccogliendo una standing ovation e cinque dieci, per un totale di 50 punti: il punteggio più alto della serata per i soli voti dei giudici. Grazie al tesoretto e al voto del pubblico (che pesa quanto quello della giuria), la coppia più giovane in gara si è aggiudicata la puntata e un bonus da 20 punti per sabato prossimo. Fino a quel momento a guidare la classifica erano stati Monica Guerritore e Luca Urso, che avevano aperto la serata con un quick step forti dei 20 punti conquistati con la vittoria della settimana scorsa. Bene anche Alessandro Matri, che con il quick step insieme a Giada Lini ha sfiorato il punteggio pieno, e Andy Díaz, convincente nel jive con Gioia Giovanatti.
La classifica
A rimescolare le posizioni è stato, ancora una volta, il tesoretto. Valeva 60 punti, e ognuna delle tre custodi ne aveva 20 da assegnare. Simona Ventura ha scelto Ornella Muti, Francesca Fialdini ha premiato Anna Safroncik e Rossella Erra ha puntato su Aurora Ramazzotti: tutte e tre sono così salite nella parte alta della graduatoria.
Questa la classifica finale:
- Aurora Ramazzotti - 70 punti
- Monica Guerritore - 68 punti
- Anna Safroncik e Leonardo Lini - 67 punti
- Ornella Muti e Pasquale La Rocca - 64 punti
- Alessandro Matri e Giada Lini - 49 punti
- Noemi Bocchi e Giovanni Pernice - 48 punti
- Andy Díaz e Gioia Giovanatti 47 punti
- Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi - 39 punti
- Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli - 38 punti
- Manuela Moreno e Carlo Aloia - 35 punti
Con il voto del pubblico, Ramazzotti e Perotti hanno confermato il primo posto, mentre Riccardo Rossi, Alberto Ravagnani e Manuela Moreno sono finiti allo spareggio.
Lo spareggio e l'addio di Riccardo Rossi
Nel ballottaggio a tre, deciso esclusivamente dal televoto, il pubblico ha premiato Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli con il 49% delle preferenze, davanti a Manuela Moreno e Carlo Aloia con il 31%. Ultimi, con il 20%, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, che avevano ballato un valzer in apertura di serata. Questa volta nessuno ha giocato la wild card per salvarli: l'attore lascia la gara, ma potrà tentare il rientro con il ripescaggio.
Ornella Muti in pista con la bronchite e lo scontro Pernice-Mariotto
Dopo l'infortunio alla spalla della scorsa settimana, Ornella Muti è tornata a ballare nonostante una bronchite: lo slow fox con Pasquale La Rocca ha mostrato qualche imperfezione, ma è bastato, con l'aiuto del tesoretto di Simona Ventura, a portarla al quarto posto. Tensione invece dopo il paso doble di Noemi Bocchi, protagonista di due vittorie consecutive nelle scorse settimane: Giovanni Pernice si è scontrato con Guillermo Mariotto per il voto assegnato alla coppia, che ha chiuso al sesto posto.
Tra gli ospiti, il ballerino per una notte è stato Paolo Belli, tornato sulla pista di Ballando insieme ad Anastasia Kuzmina dopo l'incidente stradale di luglio, e che ha presentato il suo nuovo brano, Come se non ci fosse un domani.