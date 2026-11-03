Paolo Belli torna al lavoro dopo l'incidente in bici, l'annuncio

"Subito dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Con questo video voglio dirvi che ho deciso di tornare al mio lavoro" ha detto lo showman in un video condiviso sui social. Il cantante aveva investito con la sua bici un uomo di 41 anni, che ha perso la vita nell'incidente

Paolo Belli ha deciso di tornare all'attività artistica dopo lo stop che si era autoimposto in seguito all'incidente in bicicletta in cui era rimasto coinvolto lo scorso luglio, durante un giro nelle campagne della Bassa reggiana, e nel quale era morto un uomo di 41 anni. Lo ha reso noto oggi lo stesso cantante e showman modenese con un video sui suoi canali social. "Subito dopo quello che è accaduto - spiega - ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Con questo video voglio dirvi che ho deciso di tornare al mio lavoro, però prima volevo ringraziare tutti voi per il grande affetto che mi avete dimostrato in questi mesi con le vostre parole, con i vostri pensieri o anche con un semplice saluto per la strada. Grazie davvero. Ripartire lo devo a tutti voi e lo devo anche a chi lavora insieme a me. Sicuramente lo farò con uno stato d'animo diverso, senza dimenticare nulla anche quando mi vedrete sorridere e cantare. Ci vediamo presto in giro. Ciao a tutti".