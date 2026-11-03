Paolo Belli torna al lavoro dopo l'incidente in bici, l'annuncio

"Subito dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Con questo video voglio dirvi che ho deciso di tornare al mio lavoro" ha detto lo showman in un video condiviso sui social. Il cantante aveva investito con la sua bici un uomo di 41 anni, che ha perso la vita nell'incidente
Paolo Belli ha deciso di tornare all'attività artistica dopo lo stop che si era autoimposto in seguito all'incidente in bicicletta in cui era rimasto coinvolto lo scorso luglio, durante un giro nelle campagne della Bassa reggiana, e nel quale era morto un uomo di 41 anni. Lo ha reso noto oggi lo stesso cantante e showman modenese con un video sui suoi canali social. "Subito dopo quello che è accaduto - spiega - ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Con questo video voglio dirvi che ho deciso di tornare al mio lavoro, però prima volevo ringraziare tutti voi per il grande affetto che mi avete dimostrato in questi mesi con le vostre parole, con i vostri pensieri o anche con un semplice saluto per la strada. Grazie davvero. Ripartire lo devo a tutti voi e lo devo anche a chi lavora insieme a me. Sicuramente lo farò con uno stato d'animo diverso, senza dimenticare nulla anche quando mi vedrete sorridere e cantare. Ci vediamo presto in giro. Ciao a tutti".
L'incidente nelle campagne tra Correggio e Campagnola
L'incidente è avvenuto il 13 luglio a Cognento, nelle campagne fra Correggio e Campagnola. La vittima stava lavorando per la sua società di servizi, aveva appena notificato alcuni documenti per conto di una compagnia di distribuzione di energia elettrica e stava tornando alla sua auto, quando all'improvviso era stato centrato in strada dalla bici di Belli, 64 anni, noto appassionato di ciclismo. Era caduto a terra e non si era più rialzato: è morto il giorno dopo all'ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasportato con l'elisoccorso. Le indagini sull'incidente sono state affidate alla polizia locale dell'unione Bassa Reggiana e l'artista iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Reggio Emilia come atto dovuto in vista degli accertamenti. Da quel momento Paolo Belli aveva deciso di sospendere il proprio tour estivo e ogni attività artistica, inclusa la presenza nella nuova edizione di 'Ballando con le stelle' su Rai1 al fianco di Milly Carlucci.