Traffico rallentano sulla Tangenziale Est di Milano a causa di un incidente stradale che ha coinvolto quattro auto e un mezzo pesante lungo la carreggiata Sud, in direzione dell'autostrada A1 Bologna. Undici le persone ferite, tra cui una donna in gravi condizioni.

Coinvolte quattro auto e un mezzo pesante, disagi alla viabilità

Il maxi tamponamento si è verificato lunedì mattina all'alba tra Carugate e Cernusco sul Naviglio, per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto con vigili del fuoco e sanitari del 118. Per consentire i soccorsi è stato necessario chiudere al traffico il tratto della tangenziale, con code che hanno raggiunto fino a otto chilometri.