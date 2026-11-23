L'ex premier, ospite del programma START, ha detto: "Da giurista non parlo di istigazione ma definendolo 'scaltro' i Pm lo avevano già condannato" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

“Non dirò istigato perché sono un giurista e so che cos’è l’istigazione” ma Gianni De Gennaro è stato “portato al suicidio essendo una persona perbene” e “questa è la realtà con la quale la coscienza degli italiani deve fare i conti oggi”. A parlare, ospite di START su Sky TG24, è l'ex premier Giuliano Amato, oggi Presidente emerito della Corte Costituzionale.

"Condanna già pronunciata" "Io sono sempre stato dalla parte dei giudici nella mia vita, però, quando ti trovi davanti un uomo come De Gennaro, prima di partire con gli atti ufficiali, ma vedilo, parlaci, cerca di capire, prima di gettare un sasso in una situazione come quella", ha detto Amato. "Questo in realtà non è stato fatto. Io non entro nell'indagine perché non ne so abbastanza – ha aggiunto - ma non riesco a non dire che, quando leggo una riga scritta dal pubblico ministero in cui di De Gennaro si sottolinea l'estrema scaltrezza che porta spregiudicatezza, io penso tra me e me: qui c'è una condanna che è già stata pronunciata". Approfondimento Suicidio De Gennaro, dallo sparo ai documenti trovati: cosa sappiamo

Le accuse "Sono fermamente convinto", ha aggiunto in un altro passaggio dell'intervista, che De Gennaro abbia deciso di togliersi la vita perché non ha retto "all'idea di essere trattato per l'opposto di ciò che era e di dover passare i prossimi dieci anni della propria vita, una vita ormai abbastanza avanzata, a dover contrastare questa accusa". Le accuse contro di lui, ha poi sottolineato, mettevano "in discussione lui nell'intero della sua personalità, non era la responsabilità di un singolo fatto, era accusarlo di essere ciò che non era. Per lui deve essere stato inaccettabile pensare di dover dimostrare nuovamente chi lui era e che cosa era stato. Poi certo c’è anche l'effetto che l'effetto sui media può provocare sui propri familiari. Io ci ho visto anche il De Gennaro molto attaccato alla famiglia, a sua moglie, ai figli, che ha voluto risparmiare loro un futuro con un tempo imprevedibile di angoscia e di ansia". Approfondimento De Gennaro, La Barbera e Contorno: da dove partono indagini pm