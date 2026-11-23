Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione della Direzione distrettuale antimafia di Bari, condotta dalla Dia, con 22 provvedimenti di custodia cautelare (14 in carcere e 8 agli arresti domiciliari) e il sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro nei confronti di persone ritenute appartenenti e contigue alla Società Foggiana. Sono accusati di usura ed estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso a un imprenditore agricolo della provincia

Blitz antiusura nel Foggiano. Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione della Direzione distrettuale antimafia di Bari, condotta dalla Dia, con 22 provvedimenti di custodia cautelare (14 in carcere e 8 agli arresti domiciliari) e il sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro nei confronti di persone ritenute appartenenti e contigue alla Società Foggiana. Sono accusati di usura ed estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso a un imprenditore agricolo della provincia.

Le indagini della Dda di Bari, avviate nel 2020, hanno permesso agli investigatori della Dia di Foggia di ricostruire prestiti con tasso usurario anche superiore al 2.000%. Oltre 60 operatori della Dia, con il supporto di reparti della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, stanno svolgendo perquisizioni e sequestri nei confronti di tutti gli indagati. Maggiori dettagli saranno forniti durante una conferenza stampa, convocata alle 10.30 negli uffici della Procura di Bari, alla presenza, tra gli altri, del procuratore e del direttore della Dia.