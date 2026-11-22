Il 18enne è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi vestiti di scuro e colpito ripetutamente, anche con una mazza, prima di essere raggiunto da diverse coltellate alla schiena. Gli aggressori sono fuggiti. La polizia sta cercando di identificarli
Ha i contorni dell'agguato quello che è accaduto sabato, intorno alle 13, a Carpi nel Modenese, dove un ragazzo pakistano di 18 anni è stato accoltellato all'uscita da scuola, davanti a decine di studenti. Si parla di quattro coltellate alla schiena e due colpi alla testa e poi la fuga degli aggressori: una decina di giovani vestiti di scuro, con il volto in parte coperto da sciarpe. Alcuni automobilisti, raccontano, hanno suonato il clacson per cercare di fermarli. L'aggressione è avvenuta tra l'istituto Meucci, il piazzale delle Piscine e un fast food, a pochi passi dalla fermata del bus affollata di studenti del polo scolastico.
Accerchiato da un gruppo di coetanei
Il giovane, probabilmente uno studente ma non è certo visto che l'area di passaggio è frequentata da tanti ragazzi, è stato accerchiato da un gruppo di quelli che sembrano essere dei coetanei, che lo hanno spinto a terra e poi lo hanno colpito ripetutamente con pugni e calci e con una mazza, prima di essere raggiunto dai fendenti alla schiena. Il 18enne è stato portato all'ospedale di Baggiovara dove è stato ricoverato in Medicina d'urgenza: non è risultato in pericolo di vita ma ha una prognosi di trenta giorni. Sul fatto indagano il Commissariato di Polizia di Carpi e la Squadra Mobile, al lavoro per cercare di identificare i responsabili.
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Il precedente lo scorso 30 ottobre
Non è il primo episodio che accade vicino alle scuole: il 30 ottobre uno studente di 17 anni era stato aggredito da un ragazzo di 16, poi denunciato dalla Polizia, che aveva riportato la stessa prognosi di trenta giorni. Su quanto avvenuto, si sono alzate le parole del sindaco di Carpi, Riccardo Righi. Si tratta spiega ai due giornali, di "un episodio grave e inaccettabile, che condanno con fermezza. Il mio primo pensiero va al ragazzo ferito, cui auguro una pronta guarigione. Confido nelle forze dell'ordine affinché sia fatta chiarezza: la violenza, soprattutto quando coinvolge ragazzi così giovani e si verifica nel polo scolastico - argomenta - desta grande preoccupazione. Le scuole devono essere luoghi sicuri, dentro e fuori e continueremo a lavorare con istituzioni e forze dell'ordine per prevenire simili fatti, su cui non possono esserci giustificazioni né sottovalutazioni", chiosa Righi.