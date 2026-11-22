Il 18enne è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi vestiti di scuro e colpito ripetutamente, anche con una mazza, prima di essere raggiunto da diverse coltellate alla schiena. Gli aggressori sono fuggiti. La polizia sta cercando di identificarli ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Ha i contorni dell'agguato quello che è accaduto sabato, intorno alle 13, a Carpi nel Modenese, dove un ragazzo pakistano di 18 anni è stato accoltellato all'uscita da scuola, davanti a decine di studenti. Si parla di quattro coltellate alla schiena e due colpi alla testa e poi la fuga degli aggressori: una decina di giovani vestiti di scuro, con il volto in parte coperto da sciarpe. Alcuni automobilisti, raccontano, hanno suonato il clacson per cercare di fermarli. L'aggressione è avvenuta tra l'istituto Meucci, il piazzale delle Piscine e un fast food, a pochi passi dalla fermata del bus affollata di studenti del polo scolastico.

Accerchiato da un gruppo di coetanei Il giovane, probabilmente uno studente ma non è certo visto che l'area di passaggio è frequentata da tanti ragazzi, è stato accerchiato da un gruppo di quelli che sembrano essere dei coetanei, che lo hanno spinto a terra e poi lo hanno colpito ripetutamente con pugni e calci e con una mazza, prima di essere raggiunto dai fendenti alla schiena. Il 18enne è stato portato all'ospedale di Baggiovara dove è stato ricoverato in Medicina d'urgenza: non è risultato in pericolo di vita ma ha una prognosi di trenta giorni. Sul fatto indagano il Commissariato di Polizia di Carpi e la Squadra Mobile, al lavoro per cercare di identificare i responsabili. Leggi anche Bossetti fuori dal carcere: "Mi tremano le gambe. Cos'è WhatsApp?"