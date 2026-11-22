Condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti è stato ammesso al lavoro esterno dopo oltre dodici anni di carcere e da alcuni giorni lavora fuori dalla casa di reclusione di Bollate. Il suo avvocato Claudio Salvagni ha raccontato le difficoltà e il primo impatto con il mondo esterno e con le nuove tecnologie dopo anni di detenzione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo quasi dodici anni e mezzo trascorsi in carcere, Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è stato ammesso al lavoro esterno. Da alcuni giorni lascia ogni mattina la casa di reclusione di Bollate per raggiungere un'azienda di coibentazione termoacustica nell'hinterland milanese, dove svolge la propria attività lavorativa prima di fare rientro in carcere poco dopo mezzogiorno.

Il primo giorno fuori dal carcere A raccontare le prime ore trascorse all'esterno è stato l'avvocato Claudio Salvagni in un'intervista pubblicata da Il Giorno. Il legale ha sottolineato che il lavoro esterno non sarebbe stato richiesto dal detenuto, ma "è venuto tutto dal carcere". Proprio nel primo giorno di lavoro, Salvagni ha aspettato Bossetti all'uscita dell'istituto per sorprenderlo. Secondo il suo racconto, una volta oltrepassati i cancelli, l'uomo avrebbe osservato il cielo commentando: "Mi tremano le gambe. Non mi sembra possibile".

La scoperta di WhatsApp Ad aspettarlo c'era anche il figlio Nicolas. Durante il tragitto in auto, l'accensione improvvisa dello stereo avrebbe spaventato Bossetti, che avrebbe chiesto come disattivarlo. Stessa reazione, sempre secondo quanto riferito dalla difesa, davanti a uno smartphone di ultima generazione mostratogli dal figlio. "Si chiama smartphone. Non cercare i tasti, non esistono più", gli ha spiegato Salvagni. L'avvocato ha raccontato che il suo assisito non aveva più avuto contatti con la tecnologia e con la sua evoluzione, quindi non aveva neanche idea di cosa fosse WhatsApp. Per descrivere quel momento, il legale ha parlato di un uomo che riscopre un modo profondamente cambiato rispetto a quello che aveva lasciato dodici anni fa.

La battaglia per la revisione del processo L'accesso al lavoro esterno non modifica l'iter giudiziario che la difesa intende continuare. Bossetti è assistito dagli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, che ribadiscono la volontà di arrivare alla revisione del processo. Il 5 ottobre, il Tribunale di Bergamo ha respinto la richiesta dei legali di effettuare nuovi accertamenti sui reperti genetici al centro del caso. Leggi anche Yara, Corte Bergamo rigetta la richiesta di nuove analisi su reperti

I dubbi sui reperti genetici Secondo la ricostruzione sostenuta dalla difesa e dal consulente Marzio Capra, il materiale genetico conservato nelle 54 provette sarebbe oggi deteriorato. I legali continuano inoltre a contestare l'origine del profilo genetico attribuito a "Ignoto 1" e la gestione del campione identificato come 31G20. In particolare, Salvagni sostiene che quel reperto sarebbe stato consumato durante le analisi e che, proprio per questo motivo, non sarebbe stato possibile fotografarlo in un secondo momento, come invece è avvenuto: "Parlano gli orari", ha dichiarato.