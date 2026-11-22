Aperture dei giornali monopolizzate dal suicidio dell'ex capo della polizia De Gennaro che si è ucciso nella casa di campagna in Toscana. Era indagato per i depistaggi su via D'Amelio. Naufragio della Concordia, dopo nove anni di carcere l'ex comandante Schettino è fuori: "Assegnato ai servizi sociali". Morto a 89 anni Bulgari, il re dei gioielli