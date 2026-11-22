Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Aperture dei giornali monopolizzate dal suicidio dell'ex capo della polizia De Gennaro che si è ucciso nella casa di campagna in Toscana. Era indagato per i depistaggi su via D'Amelio. Naufragio della Concordia, dopo nove anni di carcere l'ex comandante Schettino è fuori: "Assegnato ai servizi sociali". Morto a 89 anni Bulgari, il re dei gioielli
- De Gennaro, suicidio choc. L'ex capo della polizia si è sparato con la sua pistola, lasciando biglietti per i familiari e documenti. Era indagato per il depistaggio su via D’Amelio. Meloni: sconvolta. Mattarella telefona al fratello.
- De Gennaro, uno sparo nel buio: scende la notte sui misteri d'Italia. L'ex capo della polizia si è suicidato con un colpo di pistola. Era indagato per depistaggio nell'inchiesta su via D'Amelio. Mattarella chiama il fratello, Meloni: "Scioccata". La destra: è stato massacrato. I pm di Caltanissetta: andiamo avanti.
- De Gennaro, la verità nelle lettere. Si è ucciso con un colpo di pistola: si indaga per istigazione. Trovati in casa biglietti per la famiglia e documenti. Mattarella telefona al fratello. Meloni: "Profondamente scioccata". Il centrodestra attacca i magistrati. L'ex capo della polizia e dei Servizi segreti era sotto il faro della Procura di Caltanissetta per presunti depistaggi sulla strage di via D'Amelio. La famiglia di Borsellino divisa.
- Le lettere e lo sparo: De Gennaro si uccide. La fine dell'ex capo della polizia indagato per i depistaggi su via D'Amelio. Mattarella chiama il fratello, Meloni sconvolta. Processi mediatici, è scontro politico. Manfredi Borsellino: "Così si è perso un pezzo di verità". Naufragio della Concordia, dopo 9 anni di carcere Schettino è fuori: "Assegnato ai servizi sociali".
- Attacco all'Inter. Lazio invincibile, stende il Lecce e resta prima. Roma seconda, a Parma 4 gol del capocannoniere. Alle 20.45 Chivu costretto a battere l'Atalanta per rispondere all’assalto della capitale.
- Meraviglia Noslin: +2 su Gasp e +4 su Chivu che oggi sfida Sarri. Decima vittoria. Doppietta di Tijjani: 6 reti in 11 presenze. Poi ancora una magia di Frattesi, a quota 5. Rino: "Qui c’è senso di appartenenza, il mio unico merito è aver creato una famiglia". Inter a Bergamo con Thuram (20.45).
- Lucio e Conte sul ring Juve. Il tecnico bianconero dopo l'autocandidatura di Antonio: "È normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United, della Juventus... Avrei parlato così anch'io? Io quando ero fermo andavo a guardare i colleghi per imparare. McKennie? È venuto a chiarirsi" Per Alajbegovic la carica di Ibra.
- Gianni De Gennaro è morto. Si è sparato dopo l'inchiesta sulla bomba in via D'Amelio. Il giallo dei bigliettini "inequivocabili" trovati nell'abitazione e il peso dell'indagine per depistaggio sulla strage. I legali: "Accuse infamanti". Meloni: "Sono scioccata". Allarme negli Usa: per gli 007, Al Qaida sarebbe pronta a colpire gli aerei.
- Borse sotto stress da Wall Street a Milano. Intesa-Mps, Opas ai blocchi di partenza. De Gennaro suicida: era indagato per depistaggio su Via D'Amelio. Il fratello di Borsellino accusa i pm. Rinnovabili, in Italia per la prima volta prezzi sotto zero. Bandi di ricerca nella Ue, l'Italia resta indietro. Il business dello sci: skipass alle stelle ma il boom dall'estero salva le prenotazioni.
- L'ultimo morto di via D'Amelio: Gianni De Gennaro si uccide da indagato per depistaggio e lascia due lettere. Sapeva dell'indagine da aprile 2025: inquisito, intercettato, perquisito. Luci e ombre del superpoliziotto: i meriti nella lotta a Cosa Nostra e la serie di incarichi nel Palazzo. Cuperlo del Pd: "Patrimoniale, niente espropri ma solidarietà".
- Chi ha ucciso De Gennaro: l'ex capo della polizia, accusato di depistaggio sulla strage di via D'Amelio, si è sparato alla testa. Il filo che lega questa morte al suicidio di Raul Gardini. Garlasco, caos infinito e giallo su giallo: la chiamata in caserma prima dell'allarme di Stasi. Morto a 89 anni Bulgari, il re dei gioielli che ha trasformato il lusso in stile di vita.
- Sciopero elettorale: sfila il Campo largo, Landini alla testa di Conte e Schlein. La campagna per le elezioni parte così, a città bloccate. L'anti-sindacato indice lo sciopero per qualche seggio.
- Suicidio di Stato: Gianni De Gennaro, l'ex capo della polizia, si è ucciso. Era indagato per depistaggio sulla strage in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. Nella casa in Toscana ha lasciato alcuni biglietti ai suoi familiari. Trovati anche documenti. Custode di segreti e relazioni, era tra gli uomini più potenti d'Italia. Meloni "sgomenta", la destra attacca i pm di Caltanissetta.
- Tra pestaggi e minacce, la Siria del "pragmatico" al Sharaa non è troppo diversa da quella di Assad: lo denunciano i patriarchi cristiani. La vendetta bestiale dell'amico Putin: Mosca punisce Kyiv perché osa resistere. Le vittime nel giorno; la notte di droni, missili, vetri rotti. Trump e Putin corteggiano Kim Jong-un, che nel frattempo scia, produce bombe e minaccia.
- De Gennaro si è tolto la vita travolto dal peso delle accuse Il superpoliziotto indagato per depistaggio sul caso Borsellino si è sparato un colpo di pistola nella sua villa in Toscana. Ha lasciato lettere alla famiglia. L’ipotesi dell’istigazione al suicidio. Mattarella telefona al fratello. Meloni: scioccata.
- Ricchi sempre più ricchi: la lotta alle oligarchie mondiali deve partire dalla patrimoniale. A Parigi un manifesto firmato dai premi Nobel rilancia la tassa Zucman. Partecipa la segretaria Pd che dice sì al 2% sopra i 100 milioni. Ma ammette: con gli alleati ne stiamo parlando. De Gennaro, un suicidio e tanti veleni: per l'ex giudice Di Lello "senza lui non ci sarebbe stato il maxi processo".