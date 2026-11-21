Corrado Augias, il saluto della folla alla camera ardente allestita in Campidoglio. FOTO
Nella Sala della Protomoteca, attorno a un semplice feretro in legno adornato con rose rosse, si sono stretti i familiari insieme al sindaco capitolino Roberto Gualtieri. Fuori, una lunga fila di persone ha atteso in silenzio per rendere omaggio al giornalista scomparso a 91 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 18, mentre i funerali si terranno con rito laico in forma strettamente privata
- Si è aperta alle 10 in punto la camera ardente di Corrado Augias in Campidoglio, per consentire ai cittadini di rendere l'ultimo saluto al giornalista, scrittore e intellettuale scomparso due giorni fa all'età di 91 anni. Già un'ora prima dell'apertura, una lunga fila silenziosa e composta di oltre 100 persone si era formata sulla scalinata del Vignola, in attesa di accedere alla Sala della Protomoteca
- All'interno della sala capitolina, al centro dell'ambiente, è stato allestito un feretro in legno semplice, su cui sono state deposte delle rose rosse accompagnate da un messaggio d'affetto con la scritta "la tua famiglia". Accanto alla bara, oltre alla corona di fiori istituzionale di Roma Capitale, anche l'omaggio floreale del Roma Pride, a testimonianza del profondo legame di stima con diverse realtà civili e culturale
- A stringersi attorno ai familiari più stretti - la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia, il genero Pietro Suber e i nipoti - c'è fin dalle prime ore il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha accolto l'arrivo del feretro e ha condiviso il dolore della famiglia in un clima di grande raccoglimento
- All'apertura della camera ardente non sono mancati i primi esponenti del mondo della cultura, del giornalismo e delle istituzioni, giunti per omaggiare una delle figure più autorevoli della televisione e della saggistica italiana. Tra i primi a entrare nella Sala della Protomoteca si sono visti l'ex sindaco della Capitale Walter Veltroni e il conduttore Rai Gianni Ippoliti
- Fuori dal palazzo, la coda è aumentata lentamente tra la commozione generale della gente comune, accorsa per testimoniare la propria gratitudine. "Sono venuta perché volevo dare l'ultimo saluto a una persona che stimavo tanto e che mi ha dato tanto, quindi era doveroso venire", racconta una signora, la prima ad arrivare in fila per entrare
- Poco più dietro, un'altra cittadina aggiunge con voce rotta dall'emozione: "Non ci sono parole, qualunque parola sminuisce la grandezza di un essere umano, di una persona come lui che sapeva trattare tutti con grande dignità e rispetto". Sulla stessa linea il ricordo di un uomo in attesa: "Sono qui perché ho seguito le sue trasmissioni, una persona di cultura e di grande umanità. Apprezzavo la sua chiarezza e la sua onestà intellettuale"
- A sintetizzare il sentimento comune della piazza anche le parole di un'altra donne presente con le lacrime agli occhi: "Persone così meriterebbero di essere eterne". La camera ardente resterà aperta al pubblico fino alle ore 18 di oggi, mentre i funerali si svolgeranno successivamente con rito laico e in forma strettamente privata