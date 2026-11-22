La donna è stata liberata in seguito all'intervento delle autorità dopo aver lavorato per decenni senza stipendio, ferie o giorni di riposo in una casa a San Paolo. Secondo quanto emerso, le sarebbe stata sottratta anche una figlia pochi giorni dopo il parto. Gli ispettori stimano in oltre due milioni di reais il debito accumulato nei suoi confronti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Per oltre 40 anni avrebbe lavorato come domestica senza stipendio, ferie o giorni di riposo, vivendo in una condizione di totale dipendenza dai suoi datori di lavoro. È la vicenda di una donna di 62 anni liberata a San Paolo, in Brasile, da quella che le autorità hanno definito una situazione assimilabile alla schiavitù domestica. Secondo la ricostruzione del giornalista Leonardo Sakamoto pubblicata da Uol e basata sugli accertamenti delle autorità, la donna avrebbe trascorso l'intera vita al servizio della stessa famiglia senza mai ricevere una regolare retribuzione.

L'intervento delle autorità Il 10 novembre una squadra composta da ispettori del lavoro, magistrati della procura del lavoro e della procura federale, difensori pubblici e agenti della polizia federale ha fatto irruzione nell'abitazione dove viveva e lavorava la donna. La sessantaduenne ha raccontato di essere entrata in quella casa quando era ancora una bambina e di non aver mai avuto una reale autonomia economica. Secondo quanto emerso, i datori di lavoro avrebbero considerato vitto, alloggio e il pagamento di alcune spese personali una forma di compenso sufficiente.

Nessun orario e libertà limitata La donna avrebbe lavorato sette giorni su sette, comprese le festività, spesso fino a tarda notte. Le occasioni per incontrare amici o familiari erano rare. Secondo la sua testimonianza, non poteva gestire il denaro in autonomia e, una volta raggiunta l'età pensionabile, i suoi documenti sarebbero rimasti nelle mani della famiglia, che tratteneva anche parte dell'assegno pensionistico.

La stanza trasformata in deposito Durante le verifiche sono emerse anche condizioni abitative non compatibili con una vita dignitosa. La camera assegnata alla domestica era stata infatti trasformata in un deposito pieno di oggetti. La donna racconta inoltre di aver subito nel tempo minacce, umiliazioni e aggressioni. Tra gli aspetti più significativi c'è il tentativo, mai riuscito, di imparare a leggere e scrivere. La donna aveva provato a frequentare un corso di alfabetizzazione, ma sostiene che qualcuno abbia fatto sparire libri e quaderni e chiesto alla scuola di interrompere le lezioni.

La figlia scomparsa Tra le accuse più gravi avanzate dalla donna c'è quella relativa alla nascita della figlia. Secondo il suo racconto, la bambina le sarebbe stata sottratta pochi giorni dopo il parto e, al suo posto, le datrici di lavoro le avrebbero consegnato un peluche.

Un debito da oltre due milioni di reais Gli ispettori del lavoro hanno stimato che, considerando stipendi mai corrisposti, ferie, tredicesime e altri diritti maturati nel corso dei decenni, il debito nei confronti della donna superi i due milioni di reais, pari a diverse centinaia di migliaia di euro. Secondo le autorità, la famiglia è stata informata delle contestazioni, ma non avrebbe finora effettuato alcun pagamento né adottato misure per regolarizzare la situazione.