Sarebbe proprio la mancanza di un sistema strutturato di aiuto a spingere il lavoro irregolare. "Cresce il sommerso nel settore domestico - dichiara Andrea Zini, presidente di Assindatcolf - perché non ci sono aiuti. Sei famiglie su dieci non ricevono alcun sostegno, e non per scelta: semplicemente non c'è nulla a cui accedere, o è troppo poco per fare la differenza”. Zini critica anche la Legge di Bilancio per il 2027 che, a meno che non intervengano novità nelle prossime settimane, “non compie scelte precise sul fronte degli anziani e della non autosufficienza”.

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