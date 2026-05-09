Proiettando questi dati al 2029, il fabbisogno stimato è di circa 1 milione e 68 mila badanti, di cui 784 mila straniere (73,4%), e di 1 milione e 144 mila colf, di cui 742 mila straniere (64,8%). Tuttavia, emerge anche una forte disomogeneità territoriale: la concentrazione delle lavoratrici di cura risulta infatti inversa rispetto alla distribuzione dei bisogni, con valori tra il 50 e il 52% nel Centro-Nord (Toscana, Umbria, Marche e Lazio) e una presenza molto più bassa nelle regioni del Sud come Campania, Sicilia e Calabria, ferme intorno al 32%.

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