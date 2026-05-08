"Il punto di partenza non è solo la disponibilità di risorse, ma la capacità di ripensare i modelli, costruire collaborazioni e mettere la persona al centro", conclude Elisabetta Notarnicola, coordinatrice area di Ricerca Social Policy del Cergas Sda Bocconi. "Abbiamo scelto di esplorare non solo ciò che il sistema è oggi, ma anche le condizioni che rendono possibile il cambiamento. Le esperienze europee che abbiamo analizzato dimostrano che innovare nel settore long term care è possibile: in Italia esistono già energie e competenze per percorrere questa strada. Quello che serve ora è un contesto – normativo, organizzativo e culturale – che le sostenga e le valorizzi".

Per approfondire: Longevità, in Italia 83,4 anni di speranza di vita alla nascita: i dati Istat