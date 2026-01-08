Cronaca
Il futuro dell'Italia ha 80 anni: a Milano un esperimento di comunità
Con gli over 80 che superano i bambini e il 40% degli anziani soli, l’Italia affronta un inverno demografico senza precedenti. A Milano un progetto di prossimità tenta di costruire una risposta dal basso, fatta di relazioni e volontariato
