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Economia

La rivincita del petrolio russo

Andrea Bignami

Andrea Bignami
©Getty

Il caos energetico provocato dalla guerra con l’Iran sta facendo risalire i prezzi e rimettere Mosca al centro del gioco. Trump dice che con il petrolio caro gli Stati Uniti guadagnano, ma intanto allenta le sanzioni sul greggio russo per calmare i mercati. E in Europa, mentre Bruxelles promette l’addio definitivo al gas di Mosca entro il 2027, riaffiora la tentazione di tornare a comprare energia russa perché costa meno

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