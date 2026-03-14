La rivincita del petrolio russo

Il caos energetico provocato dalla guerra con l’Iran sta facendo risalire i prezzi e rimettere Mosca al centro del gioco. Trump dice che con il petrolio caro gli Stati Uniti guadagnano, ma intanto allenta le sanzioni sul greggio russo per calmare i mercati. E in Europa, mentre Bruxelles promette l’addio definitivo al gas di Mosca entro il 2027, riaffiora la tentazione di tornare a comprare energia russa perché costa meno