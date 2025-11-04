Alzheimer, camminare rallenta il declino della malattia: lo studio

Condotto nell'arco di 14 anni su 294 anziani sani e di età compresa tra 50 e 90 anni, i ricercatori hanno esplorato la correlazione tra diversi livelli di attività fisica e i biomarcatori chiave della malattia di Alzheimer ascolta articolo

Uno studio condotto da alcuni ricercatori del Mass General Brigham e pubblicato su Nature Medicine ha "dimostrato l'esistenza di un'associazione tra una maggiore attività fisica e un più lento declino cognitivo" degli individui. Tradotto in parole semplici: camminare ogni giorno può rallentare la progressione dell'Alzheimer.

Il campione dello studio e i risultati L'attività fisica è associata ad un rallentamento del declino cognitivo nelle persone anziane con alti livelli di betamiloide (proteina associata all'Alzheimer). I team di ricercatori - guidato da Wai-Ying Wendy Yau e Jasmeer P. Chhatwal - ha elaborato il risultato a partire da un dataset raccolto nell'arco di 14 anni su 294 anziani cognitivamente sani, di età compresa tra 50 e 90 anni. La sedentarietà, hanno spiegato gli esperti, rappresenta un fattore di rischio ben noto per il declino cognitivo, ma gli effetti dell'attività fisica sui biomarcatori e la relazione dose-risposta negli esseri umani rimangono poco chiari. Nell'ambito dell'indagine, i ricercatori hanno considerato le informazioni dell'Harvard Aging Brain Study, un progetto che ha raccolto i dati dell'attività fisica misurata tramite contapassi, immagini PET longitudinali per la ricerca di proteine amiloide e tau, e valutazioni annuali per un follow-up di 14 anni.