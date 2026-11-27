Pagamenti, uso carte supera contanti nei negozi europei. Sorpasso vicino anche in ItaliaEconomia
Introduzione
Per la prima volta, nei negozi dell’area euro, i pagamenti con carta superano quelli in contanti. A rivelarlo è uno studio della Bce, intitolato Space - Study on the payment attitudes of consumers in the euro area, che indaga sulle abitudini di pagamento dei consumatori. “Rimane importante poter pagare sia digitalmente che col contante”, sottolinea comunque lo studio. La possibilità di scelta, infatti, risulta molto apprezzata. Intanto, anche in Italia cresce il cashless. E tra le varie generazioni di consumatori, secondo un’altra indagine, emergono trend comuni e differenze.
Quello che devi sapere
Lo studio della Bce
Secondo lo studio periodico della Bce, nel 2026 i pagamenti con carta hanno superato quelli in contante nei punti fisici europei. L'indagine ha coinvolto un campione di 51.551 intervistati in tutta l'area euro e i dati sono stati raccolti in due tornate: la prima tra il 29 settembre e il 27 novembre 2025, la seconda tra il 16 marzo e il 15 maggio 2026.
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Il sorpasso dei pagamenti digitali
Il 2026, quindi, è l'anno del sorpasso delle carte di credito sul contante nei negozi europei: le operazioni “cash”, per la prima volta, risultano minoritarie non solo per valore - tenendo conto quindi dell'importo - ma anche come numero di pagamenti.
Il dato principale dello studio, infatti, è questo: i pagamenti con carta nei negozi, che già da tempo superavano in valore complessivo quelli in contante, arrivano al 45% del totale e superano il 44% del contante anche in termini di numero di transazioni. I pagamenti con smartphone e altri dispositivi sono al 9%. Il cash, che nel 2016 assorbiva il 79% delle transazioni, è sceso in modo rapido arrivando a poco sopra il 50% nel 2023, fino al valore di quest'anno.
“Per la prima volta da quando vengono raccolti dati comparabili nel 2016, le carte sono state usate più spesso del contante nei punti fisici (come i negozi). Nel 2026 le carte hanno rappresentato il 45% delle transazioni, rispetto al 44% del contante. I pagamenti mobili sono saliti al 9%, dal 6% del 2024", ha spiegato la Bce nel comunicato che accompagna lo studio.
Per approfondire: Lo studio della Bce
Importante la possibilità di scelta
Tuttavia, sottolinea lo studio, gli europei vogliono avere il contante sempre disponibile come opzione: “Rimane importante poter pagare sia digitalmente che col contante", emerge dall’analisi. Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo Bce e responsabile della task force sull’euro digitale, ha precisato: “I mezzi digitali di pagamento diventano sempre più importanti nelle transazioni quotidiane, ma ciò che davvero importa per gli europei è la possibilità di scelta". Il contante, in particolare, "resta particolarmente importante per le transazioni di piccolo valore e quelle fra individui".
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Tra metodi digitali e contanti
Una larga maggioranza degli intervistati, quindi, attribuisce importanza al mantenimento della possibilità di scelta tra i metodi di pagamento. Guardando ai risultati dello studio, emerge che per l'82% dei consumatori dell'area dell'euro è importante avere l'opzione di pagare digitalmente, ma c’è anche un 62% che apprezza la possibilità di pagare in contanti. Solo il 3% ha dichiarato di non usare mai il contante. "La Bce continuerà a garantire ai cittadini la libertà di scegliere come pagare, salvaguardando il contante e preparando al tempo stesso la possibile emissione del suo equivalente digitale, l'euro digitale", ha detto Cipollone. Il cash, quindi, nei piani della Bce non è destinato a sparire.
Per approfondire: Euro Digitale, Cipollone (Bce): "Affiancherà contante. Primo test nel 2027"
I contanti
Dallo studio emerge anche che la maggior parte dei consumatori continua a trovarsi bene nell'accedere al contante: anche se la quota, dall'87% del 2024, è diminuita all'85%. Tra coloro che avevano tentato di prelevare contanti da un bancomat nell'anno precedente, il 19% ha detto di aver incontrato difficoltà. In tutti i Paesi dell'area dell'euro, poi, almeno il 12% dei consumatori ha sperimentato il rifiuto di pagamenti mobili o con carta almeno una volta nel mese che precedeva l'indagine.
La situazione in Italia
Nei Paesi Bassi e in Finlandia il contante risulta assottigliato a un 18% e 27%, mentre la Germania è ancora al 51%. Il sorpasso infatti è stato registrato su scala europea, ma riflette un quadro eterogeneo fra Paesi. Anche se non troppo. Guardiamo, ad esempio, all’Italia: nel nostro Paese non c’è ancora stato il sorpasso, ma il trend indica che è vicino.
In Italia, dove per valore delle transazioni le carte battono già il contante con un 48% a 42%, per numero di pagamenti il cash è ancora primo al 49% contro il 43% delle carte. Ma, se si guarda al trend dell'ultimo decennio, lo resterà per poco: c’è una discesa quasi verticale del cash dall'86% del 2026, al 60% circa del 2024 fino al 49% attuale.
Come cambiano le abitudini di pagamento
Intanto, è interessante osservare anche come stanno cambiando le abitudini di pagamento dei consumatori nel corso delle generazioni. A scattare una fotografia è l’indagine Abi Lab, realizzata con Ipsos Doxa nell'ambito dell'Osservatorio Digital Banking, presentata al Salone dei Pagamenti 2026. L’analisi mostra l'evoluzione delle abitudini di pagamento di Gen Z (18-30 anni), Millennials (31-45 anni), Gen X (46-59 anni) e Boomers (60-74 anni), evidenziando “comportamenti, aspettative e differenze nell'adozione delle diverse soluzioni di pagamento”.
I pagamenti digitali e le differenze tra generazioni
La digitalizzazione dei pagamenti, in base a quanto emerge dalla ricerca, è una tendenza ormai consolidata tra le varie generazioni, anche se con intensità diverse. Le carte, nel complesso, rappresentano oggi lo strumento di pagamento più utilizzato: il 64% delle transazioni, mentre il contante si attesta al 28%.
La Gen Z è la generazione più orientata al digitale, con il più alto utilizzo dei wallet digitali (applicazioni che consentono di effettuare pagamenti tramite smartphone o altri dispositivi): sono adottati dal 62% degli intervistati.
I Millennials si distinguono per la maggiore propensione a sperimentare e combinare strumenti diversi, utilizzando in media 6,2 modalità di pagamento (valore più alto tra i gruppi analizzati).
La Gen X mostra un approccio equilibrato tra innovazione e abitudini consolidate.
I Boomers, rispetto alle altre fasce, attribuiscono al contante un peso leggermente superiore nell'ambito del mix dei pagamenti e mostrano un atteggiamento più prudente nei confronti delle nuove soluzioni di pagamento.
I trend comuni
Accanto alle differenze, emergono anche alcuni trend comuni a tutte le generazioni nell'utilizzo dei servizi bancari digitali. Nel complesso, l'88% degli intervistati effettua bonifici online e, tra questi, oltre la metà indica come modalità preferita l'App bancaria, apprezzata per semplicità, rapidità e immediatezza d'uso. Nella transizione verso il digitale, al di là delle generazioni, rimangono alcune ambivalenze: se da un lato il 69% degli intervistati ritiene che il contante sia destinato progressivamente a scomparire, dall'altro il 66% guarda con apprensione all'ipotesi di una società completamente cashless.
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