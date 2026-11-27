Il 2026, quindi, è l'anno del sorpasso delle carte di credito sul contante nei negozi europei: le operazioni “cash”, per la prima volta, risultano minoritarie non solo per valore - tenendo conto quindi dell'importo - ma anche come numero di pagamenti.



Il dato principale dello studio, infatti, è questo: i pagamenti con carta nei negozi, che già da tempo superavano in valore complessivo quelli in contante, arrivano al 45% del totale e superano il 44% del contante anche in termini di numero di transazioni. I pagamenti con smartphone e altri dispositivi sono al 9%. Il cash, che nel 2016 assorbiva il 79% delle transazioni, è sceso in modo rapido arrivando a poco sopra il 50% nel 2023, fino al valore di quest'anno.

“Per la prima volta da quando vengono raccolti dati comparabili nel 2016, le carte sono state usate più spesso del contante nei punti fisici (come i negozi). Nel 2026 le carte hanno rappresentato il 45% delle transazioni, rispetto al 44% del contante. I pagamenti mobili sono saliti al 9%, dal 6% del 2024", ha spiegato la Bce nel comunicato che accompagna lo studio.

Per approfondire: Lo studio della Bce