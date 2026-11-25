Per individuare la fascia di rivalutazione occorre considerare l'importo lordo dell'assegno, consultabile nel cedolino disponibile su MyInps o nella Certificazione unica. In presenza di più trattamenti pensionistici, come una pensione di vecchiaia e una di reversibilità, bisogna sommare i relativi importi. Le simulazioni degli aumenti netti sono indicative e non tengono conto delle addizionali regionali e comunali o di eventuali altri redditi.