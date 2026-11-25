Introduzione
Da gennaio 2027 scatterà la rivalutazione delle pensioni per adeguare gli assegni all'aumento del costo della vita. Il decreto del 13 novembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre, ha fissato l'indice provvisorio al 3,2%. Non tutti i pensionati beneficeranno però dell'intero incremento: il disegno di legge di Bilancio, ancora all'esame del Parlamento, introduce percentuali differenziate. Altroconsumo ha elaborato alcune simulazioni per quantificare gli aumenti e gli effetti sul potere d'acquisto.
Quello che devi sapere
Rivalutazione delle pensioni 2027: come funziona
L'adeguamento annuale degli assegni si basa sull'indice Istat FOI, relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Il valore provvisorio del 3,2% è inferiore all'inflazione generale acquisita per il 2026, pari al 3,4%. In base alle disposizioni contenute nella manovra, la rivalutazione integrale spetterebbe alle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo Inps, pari nel 2026 a 611,85 euro mensili.
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La tabella delle percentuali di rivalutazione
Secondo le attuali previsioni della legge di Bilancio, gli aumenti saranno così distribuiti:
- fino a 2.447,40 euro lordi: +3,20%
- da 2.447,41 a 3.059,25 euro: +2,72%
- da 3.059,26 a 3.671,10 euro: +1,70%
- da 3.671,11 a 4.894,80 euro: +1,50%
- da 4.894,81 a 6.118,50 euro: +1,18%
- oltre 6.118,50 euro: +1,02%.
La percentuale riguarda l'intero importo della pensione, non soltanto la quota eccedente la soglia.
Le possibili modifiche alla manovra
Durante l'esame parlamentare potrebbe essere ampliata la platea dei beneficiari della rivalutazione integrale, portando il limite a cinque volte il trattamento minimo. Se la modifica fosse approvata, un pensionato con un assegno lordo di 2.500 euro riceverebbe un incremento mensile di 80 euro lordi anziché 68. Per chi percepisce 3.000 euro, l'aumento passerebbe da circa 82 a 96 euro.
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Quanto aumentano le pensioni: la tabella degli importi netti
Le simulazioni di Altroconsumo indicano i seguenti incrementi mensili netti, sulla base delle disposizioni attualmente previste dalla manovra:
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Pensione lorda mensile
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Aumento netto mensile
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1.000 euro
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22,58 euro
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1.500 euro
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33,87 euro
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2.000 euro
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45,16 euro
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2.500 euro
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43,40 euro
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3.000 euro
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52,08 euro
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3.500 euro
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37,88 euro
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4.000 euro
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55,69 euro
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5.000 euro
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72,21 euro
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7.000 euro
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79,32 euro
La perdita di potere d'acquisto
L'incremento nominale degli assegni non sarà sufficiente a compensare completamente il rincaro dei prezzi. Secondo le elaborazioni di Altroconsumo, chi percepisce una pensione mensile lorda di 1.500 euro registrerebbe una perdita annua di potere d'acquisto di 113 euro. La cifra salirebbe a 319 euro per un assegno di 3.000 euro, a 644 euro per uno di 3.500 euro e a 998 euro per una pensione di 7.000 euro.
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Gli effetti del taglio dell'Irpef
La manovra prevede anche una riduzione dell'Irpef, limitata al 2027, per i contribuenti con redditi superiori a 50mila euro. Il beneficio fiscale, fino a 500 euro annui, potrebbe compensare in tutto o in parte gli effetti della rivalutazione ridotta. Secondo Altroconsumo, rispetto alla normativa precedente, chi percepisce 4.500 euro lordi al mese beneficerebbe complessivamente di 34 euro netti in più.
Pensioni minime, i nuovi importi
Il trattamento minimo Inps dovrebbe passare a 631,43 euro mensili. L'aumento effettivo rispetto al 2026 sarebbe però di soli 11,63 euro, poiché il disegno di legge di Bilancio non prevede al momento la proroga della maggiorazione straordinaria dell'1,3%, che nell'anno in corso ha portato l'assegno minimo a 619,80 euro. La perdita annuale di potere d'acquisto ammonterebbe a circa 123 euro.
Quando arrivano gli aumenti e i conguagli
L'Inps applicherà la rivalutazione a partire dalla mensilità di gennaio 2027, con eventuali conguagli legati alle disposizioni definitive della manovra. Non è invece previsto alcun conguaglio per la rivalutazione del 2026, dal momento che l'indice provvisorio dell'1,4% coincide con quello definitivo.
Come calcolare l'aumento della propria pensione
Per individuare la fascia di rivalutazione occorre considerare l'importo lordo dell'assegno, consultabile nel cedolino disponibile su MyInps o nella Certificazione unica. In presenza di più trattamenti pensionistici, come una pensione di vecchiaia e una di reversibilità, bisogna sommare i relativi importi. Le simulazioni degli aumenti netti sono indicative e non tengono conto delle addizionali regionali e comunali o di eventuali altri redditi.