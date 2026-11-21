Introduzione
Dicembre è il mese in cui per milioni di italiani arriva la tredicesima, la mensilità aggiuntiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e ai pensionati. Le date di accredito cambiano in base alla categoria professionale e alle disposizioni dei contratti collettivi, ma nella maggior parte dei casi il pagamento viene effettuato prima delle festività natalizie.
Quello che devi sapere
A chi spetta la tredicesima
A differenza della quattordicesima e della quindicesima, riconosciute soltanto da alcuni contratti, la tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato sia indeterminato. Tra i beneficiari rientrano anche gli apprendisti, i dipendenti part-time e il personale domestico, comprese colf, badanti e baby-sitter. La mensilità aggiuntiva viene inoltre riconosciuta ai pensionati, inclusi i titolari di pensione di reversibilità. Non è invece prevista, in via ordinaria, per i lavoratori autonomi e i professionisti con partita Iva.
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A chi è riconosciuta la tredicesima nella scuola
Tra i settori della Pubblica amministrazione nei quali viene corrisposta la tredicesima rientra anche quello dell'istruzione. La mensilità aggiuntiva è riconosciuta a diverse categorie di lavoratori, secondo le modalità previste dai rispettivi contratti. In particolare, ne hanno diritto:
- gli insegnanti di ruolo;
- il personale ATA di ruolo, ossia amministrativo, tecnico e ausiliari;
- i dipendenti con contratto a tempo determinato, in proporzione al periodo di servizio utile alla maturazione;
- i supplenti annuali e quelli con contratto fino al 30 giugno, secondo le disposizioni applicabili al rapporto di lavoro.
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Come si calcola la tredicesima
Per determinare l'importo della tredicesima spettante ai lavoratori dipendenti occorre considerare la retribuzione mensile lorda e il numero di mesi utili maturati durante l'anno. Il calcolo si effettua moltiplicando lo stipendio lordo mensile per i mesi di lavoro e dividendo il risultato per 12. In linea generale, una frazione di mese pari ad almeno 15 giorni viene conteggiata come mensilità intera, salvo diverse disposizioni contrattuali. Per i pensionati, invece, la tredicesima corrisponde normalmente a un'ulteriore mensilità del trattamento pensionistico, eventualmente proporzionata ai mesi di spettanza.
Quando arriva la tredicesima ai pensionati
I primi a ricevere la tredicesima saranno i pensionati. Secondo il calendario ufficiale dell'Inps, l'accredito è previsto per martedì 1° dicembre 2026, insieme alla pensione ordinaria. La data sarà la stessa per chi riceve il trattamento attraverso un conto corrente bancario o postale e per chi utilizza un libretto di risparmio. Per i pensionati che ritirano le somme in contanti presso gli uffici postali potrebbero invece essere previste turnazioni in base all'iniziale del cognome, da verificare presso il proprio sportello.
Le date di pagamento per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori della Pubblica amministrazione, la tredicesima viene generalmente versata insieme allo stipendio di dicembre, con un anticipo rispetto alle consuete scadenze mensili. Il calendario ordinario del personale statale prevede tre date di riferimento: il 14 dicembre per gli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie, il 15 dicembre per i dipendenti amministrati dalle Direzioni provinciali del Tesoro e il 16 dicembre per i supplenti temporanei e il restante personale statale. Le date effettive possono variare in base all'amministrazione e alle procedure di pagamento di NoiPA.
Quando arriva ai lavoratori privati
Nel settore privato non esiste una scadenza uguale per tutti: il giorno del pagamento dipende dal contratto collettivo nazionale applicato.
Nel commercio e nel comparto metalmeccanico, la tredicesima viene generalmente corrisposta entro la Vigilia di Natale, il 24 dicembre.
Per i lavoratori della logistica e del trasporto merci, invece, il contratto prevede normalmente il versamento il 16 dicembre.
Nei servizi di pulizia e multiservizi, così come nella vigilanza privata, il termine indicato è il 20 dicembre.
Nel settore della ristorazione e del turismo, la mensilità aggiuntiva viene generalmente riconosciuta entro il 24 dicembre.
Per gli operai edili, infine, il pagamento segue le modalità e il calendario delle Casse Edili.
Come si calcola e quando viene pagata la tredicesima a colf e badanti
La tredicesima viene riconosciuta anche ai dipendenti con contratto part-time, ma l'importo è proporzionato alla retribuzione prevista per l'orario di lavoro concordato. Un criterio analogo si applica ai lavoratori domestici, per i quali il calcolo tiene conto del compenso e delle condizioni contrattuali. Nel caso di colf e badanti che prestano servizio presso più abitazioni, ogni datore di lavoro deve determinare autonomamente la quota dovuta, considerando la retribuzione corrisposta e i mesi di servizio maturati durante l'anno. Il versamento deve essere effettuato entro dicembre, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di riferimento. Non essendo prevista una giornata di accredito uguale per tutti, il datore di lavoro può provvedere al pagamento nel corso del mese. In presenza di più rapporti di lavoro, ciascuna famiglia è tenuta a corrispondere la quota spettante in relazione all'attività prestata dal dipendente.
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