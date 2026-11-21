A differenza della quattordicesima e della quindicesima, riconosciute soltanto da alcuni contratti, la tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato sia indeterminato. Tra i beneficiari rientrano anche gli apprendisti, i dipendenti part-time e il personale domestico, comprese colf, badanti e baby-sitter. La mensilità aggiuntiva viene inoltre riconosciuta ai pensionati, inclusi i titolari di pensione di reversibilità. Non è invece prevista, in via ordinaria, per i lavoratori autonomi e i professionisti con partita Iva.

Per approfondire: Rivalutazione pensioni da gennaio per tutti, ma conguaglio a marzo: precisazione dell'Inps