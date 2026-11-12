Rivalutazione pensioni da gennaio per tutti: la precisazione dell'Inps

Dopo le polemiche, oggi è arrivata la precisazione dell’Inps e il cambio di rotta: l’Istituto applicherà la perequazione delle pensioni dalla rata di gennaio 2027, l'aumento sarà riconosciuto subito e sarà visibile nel cedolino "di tutti i pensionati, compresi quelli con trattamenti superiori a quattro volte il minimo".



L’Inps ha aggiunto che "le eventuali differenze legate alle nuove regole di rivalutazione, ancora all'esame del Parlamento, saranno regolate con un conguaglio successivo, che servirà solo a perfezionare gli importi". "Nessuna pensione - ha quindi assicurato l'Inps in una nota diffusa dopo le dichiarazioni di ieri in audizione sulla Manovra - resterà ferma nei primi mesi dell'anno". "In linea con le indicazioni del governo, l'Istituto ha adottato questa soluzione per tutelare il potere d'acquisto dei pensionati fin dalla prima rata dell'anno", conclude la nota. Gli aumenti, quindi, arriveranno per tutti a gennaio e poi a marzo ci saranno eventuali conguagli.

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