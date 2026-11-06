Manovra, ancora tensioni: governo convoca sindacati per il 13 novembre

Il nodo delle pensioni

Intanto, tensioni si registrano anche all'interno della maggioranza, dove sulle pensioni non c'è segno di conciliazione. La Lega vuole l'uscita a 64 anni, trovando però in Lombardia il muro dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso, che ha suggerito invece di dirottare quelle risorse sugli ospedali. "Credo che oggi a 64 anni non ci voglia più andare nessuno in pensione, io ne sono un esempio", ha osservato. A stretto giro la replica dei leghisti lombardi: "Prima di fare politica sulle pensioni, Bertolaso faccia funzionare ciò che ha in carico".

La previdenza per la Polizia

Il terreno previdenziale è anche quello sul cui si muove Forza Italia che ha promesso di dare una risposta agli uomini e alle donne in divisa, con un intervento stimato in 48 milioni annui. La richiesta avrebbe trovato ascolto anche tra le fila di Fratelli d'Italia, con la Ragioneria incaricata di studiare una soluzione. Le divise accusano il governo di aver "tradito la parola data" sulla previdenza dedicata. "Non è una pretesa di privilegio", spiega il segretario del Siulp, Felice Romano, evocando "una stagione di protesta senza precedenti". Fino all'avvertimento più delicato per un esecutivo che della sicurezza ha fatto una bandiera: "Stavolta nelle piazze manifesteranno i poliziotti". Previsto per il 12 novembre un incontro con i sindacati.

Le mobilitazioni della scuola

A livello di mobilitazioni, invece, la prima sarà quella della scuola: Cisl, Uil, Snals e Anief hanno chiamato i lavoratori in piazza per l'11 novembre, mentre il 16 sarà la volta delle assemblee negli istituti, il 20 dello sciopero della Flc Cgil con università e ricerca. Nel mirino oltre 14mila posti tra docenti e Ata persi in tre anni, secondo la Cgil. Non si può rispondere al calo delle nascite svuotando le scuole: è il messaggio dei sindacati. Lega e FI hanno aperto, almeno a parole, a un "cambio di rotta".