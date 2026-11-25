"I centri abitati sono il tessuto della vita quotidiana della nostra gente. I Comuni sono, da sempre, scuola di democrazia". È con questo riconoscimento diretto al lavoro quotidiano dei sindaci che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto il suo intervento alla 43esima Assemblea nazionale dell’Anci, intrecciando la memoria storica degli 80 anni della Repubblica con le sfide più urgenti del presente. Dopo aver ringraziato i vertici dell’associazione, a partire dal presidente Manfredi e dal sindaco di Verona Tommasi, Mattarella ha ricordato la centralità degli 8mila municipi italiani, le cui proposte sono in questi giorni all'esame del Parlamento per la sessione di bilancio. Il capo dello Stato ha sottolineato come la Costituzione, attraverso l’articolo 5 e il titolo V, abbia elevato le autonomie locali a vero "fondamento dell’architettura della nostra democrazia". Mattarella ha ribadito che i Comuni sono "parti co-essenziali dell’identità della Repubblica", veri e propri "sensori" immediati dei bisogni dei cittadini, protagonisti storici di equità sociale sin dai primi del Novecento, prima che il fascismo li affidasse a burocrati del partito unico".

Dal Pnrr alle sfide di casa e sicurezza

Guardando all’attualità, il capo dello Stato ha evidenziato il ruolo decisivo delle amministrazioni locali nell’attuazione dei progetti del Pnrr durante una fase post-pandemia "colma di insidie e difficoltà". Un’esperienza che "lascia in eredità un metodo che non va disperso" ora che i fondi europei si avviano a conclusione. Tra le urgenze odierne spiccano le politiche abitative, elemento critico soprattutto nelle aree metropolitane, e il tema della sicurezza. Per Mattarella, tuttavia, il concetto va inteso in senso ampio: "Sicurezza è certezza di non essere lasciati soli nelle difficoltà, è accessibilità ai servizi, è esercizio dei diritti e della cittadinanza, è contrasto all’esclusione e al degrado". E, di fronte all’inverno demografico, "sicurezza è costruire il futuro favorendo l’inserimento e la partecipazione dei giovani".

La risposta agli attacchi informatici e alle tensioni globali

Il discorso del presidente della Repubblica ha affrontato anche le inquietudini legate alle crisi internazionali, che tentano di "insinuare e alimentare paure nella vita di tutti i giorni", come dimostrano le recenti minacce condotte con attacchi informatici alle scuole italiane. "Sconfiggeremo queste forme di aggressione restando noi stessi, con i nostri valori, con la nostra civiltà", ha affermato con fermezza Mattarella, esortando i sindaci a guidare le comunità con compostezza e coesione. In chiusura, il presidente ha elogiato la capacità dell’Anci di tenere insieme le diverse anime del territorio, dalle grandi metropoli ai borghi montani, dalle aree interne alle isole, in un sistema non gerarchico ma collaborativo basato sulla fiducia. "Non esistono due Italie, l’una proiettata verso la modernità e la connessione e un’altra distinta e separata, condannata alle retrovie e allo spopolamento", ha avvertito Mattarella, ribadendo che la vera sfida è abbattere le disparità tra i cittadini per non tradire l'universalità dei diritti. L’appello finale ai primi cittadini è a proseguire con dedizione e coraggio, perché "libertà è cercare di essere protagonisti del proprio destino".