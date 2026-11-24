Appuntamento alle 16.30 al Quirninale con il seguente ordine del giorno: 'Analisi della situazione internazionale e degli effetti delle crisi in corso e stato delle missioni militari italiane. Valutazione della sicurezza del Paese, anche con riferimento ai rischi relativi agli attacchi informatici e ibridi che hanno colpito l'Italia e altri Stati europei'. Fari puntati sul rischio escalation in Libia dopo l'attacco ucraino alle navi russe

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per lunedì 30 novembre alle ore 16.30, con il seguente ordine del giorno: analisi della situazione internazionale e degli effetti delle crisi in corso e stato delle missioni militari italiane. Valutazione della sicurezza del Paese, anche con riferimento ai rischi relativi agli attacchi informatici e ibridi che hanno colpito l'Italia e altri Stati europei.

Focus sul rischio di escalation nell'area libica

Sebbene la linea ufficiale escluda "alcun legame" diretto tra la convocazione del Consiglio Supremo di Difesa e i recenti attacchi ucraini contro due navi russe al largo delle coste libiche, la tempistica e la gravità dell'accaduto suggeriscono una forte connessione. L'estensione delle operazioni di Kiev nello scenario libico rappresenta una criticità strategica di primo piano per l'Italia. La Libia resta un'area altamente instabile, snodo fondamentale per gli interessi energetici dell'Eni e punto di partenza principale dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo. Di fronte all'escalation, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, impegnato in una missione a Baku, ha preso le distanze dichiarando che l'Italia era del tutto all'oscuro dell'operazione: "Non sapevamo nulla dell'attacco, non abbiamo dato alcun sostegno di tipo logistico, siamo stati colti di sorpresa".