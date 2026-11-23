Una nuova strategia che mira a colpire la rete di approvvigionamento e le flotte di Mosca anche in teatri operativi molto distanti dal fronte tradizionale. Negli ultimi giorni l'Ucraina ha esteso la guerra marittima oltre il Mar Nero, colpendo navi militari e logistiche russe sia nel Mar Baltico che nel Mar Mediterraneo attraverso operazioni a lungo raggio con droni ( GUERRA UCRAINA, IL LIVEBLOG ).

Le forze armate ucraine definiscono i loro droni navali "game-changer", capaci cioè di cambiare le regole del gioco. Lunghi 5,5 metri e con un peso superiore ai 1.000 chilogrammi, i droni navali di Kiev sono imbarcazioni a guida autonoma usati per attaccare bersagli nemici ma anche per missioni di ricognizione e sorveglianza. Possiedono un'autonomia di 800 chilometri e possono raggiungere una velocità massima di circa 80 km/h. Il loro costo è di circa 230.000 euro e sono in grado di trasportare un carico bellico fino a 200 chili.

Gli attacchi nel Golfo di Finlandia

Sabato 21 novembre, una nave mercantile russa diretta verso l'exclave di Kaliningrad è stata attaccata da droni a ovest dell'isola di Gogland, nella parte orientale del Golfo di Finlandia. La nave cargo — legata ai trasporti militari russi — ha subito danni ed è stata successivamente rimorchiata dalle autorità di Mosca. L'episodio ha spinto la Finlandia a innalzare immediatamente le misure di sicurezza nell'area. La Russia ha condannato gli attacchi contro i propri asset navali e ha annunciato che reagirà. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha espresso forte preoccupazione, sottolineando il rischio di destabilizzare ulteriormente la Libia e di portare il conflitto nel Mediterraneo.

Gli attacchi in Libia

Tra sabato 21 novembre e oggi, una serie di droni ha preso di mira due imbarcazioni russe al largo e all'interno della base navale di Bengasi, nella Libia orientale. Sono state colpite la corvetta lanciamissili Merkury (gravemente danneggiata e parzialmente capovolta) e il cargo Ascalon. Le autorità sanitarie della Libia orientale hanno segnalato dieci feriti di media gravità nel primo attacco e e alcuni membri dell'equipaggio del mercantile ricoverati con ferite lievi. Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivendicato ufficialmente entrambi i raid definendoli un'”operazione esemplare” e precisando che le forze ucraine hanno impiegato sette droni navali di produzione nazionale. Le difese aeree della Libia orientale (fedeli al generale Khalifa Haftar) hanno riferito di aver intercettato altri velivoli nell'ambito della stessa azione coordinata.