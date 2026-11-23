Negli ultimi giorni l'Ucraina ha esteso la guerra marittima oltre il Mar Nero, colpendo navi militari e logistiche russe sia nel Mar Baltico che nel Mar Mediterraneo attraverso operazioni a lungo raggio con droni che le forze armate di Kiev definiscono "game-changer", capaci cioè di cambiare le regole del gioco
Una nuova strategia che mira a colpire la rete di approvvigionamento e le flotte di Mosca anche in teatri operativi molto distanti dal fronte tradizionale. Negli ultimi giorni l'Ucraina ha esteso la guerra marittima oltre il Mar Nero, colpendo navi militari e logistiche russe sia nel Mar Baltico che nel Mar Mediterraneo attraverso operazioni a lungo raggio con droni (GUERRA UCRAINA, IL LIVEBLOG).
I droni navali ucraini
Le forze armate ucraine definiscono i loro droni navali "game-changer", capaci cioè di cambiare le regole del gioco. Lunghi 5,5 metri e con un peso superiore ai 1.000 chilogrammi, i droni navali di Kiev sono imbarcazioni a guida autonoma usati per attaccare bersagli nemici ma anche per missioni di ricognizione e sorveglianza. Possiedono un'autonomia di 800 chilometri e possono raggiungere una velocità massima di circa 80 km/h. Il loro costo è di circa 230.000 euro e sono in grado di trasportare un carico bellico fino a 200 chili.
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Gli attacchi nel Golfo di Finlandia
Sabato 21 novembre, una nave mercantile russa diretta verso l'exclave di Kaliningrad è stata attaccata da droni a ovest dell'isola di Gogland, nella parte orientale del Golfo di Finlandia. La nave cargo — legata ai trasporti militari russi — ha subito danni ed è stata successivamente rimorchiata dalle autorità di Mosca. L'episodio ha spinto la Finlandia a innalzare immediatamente le misure di sicurezza nell'area. La Russia ha condannato gli attacchi contro i propri asset navali e ha annunciato che reagirà. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha espresso forte preoccupazione, sottolineando il rischio di destabilizzare ulteriormente la Libia e di portare il conflitto nel Mediterraneo.
Gli attacchi in Libia
Tra sabato 21 novembre e oggi, una serie di droni ha preso di mira due imbarcazioni russe al largo e all'interno della base navale di Bengasi, nella Libia orientale. Sono state colpite la corvetta lanciamissili Merkury (gravemente danneggiata e parzialmente capovolta) e il cargo Ascalon. Le autorità sanitarie della Libia orientale hanno segnalato dieci feriti di media gravità nel primo attacco e e alcuni membri dell'equipaggio del mercantile ricoverati con ferite lievi. Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivendicato ufficialmente entrambi i raid definendoli un'”operazione esemplare” e precisando che le forze ucraine hanno impiegato sette droni navali di produzione nazionale. Le difese aeree della Libia orientale (fedeli al generale Khalifa Haftar) hanno riferito di aver intercettato altri velivoli nell'ambito della stessa azione coordinata.
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"Profonda preoccupazione"
La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia ha espresso "profonda preoccupazione" per gli attacchi ucraini contro il porto di Bengasi e ha chiesto il "pieno rispetto" della sovranità e dell'integrità territoriale proponendo un'indagine "immediata, indipendente e trasparente" per chiarire i fatti e accertare le responsabilità. Nonostante Zelensky abbia già rivendicato la responsabilità degli attacchi, la missione ha esortato "tutte le parti" a esercitare la "massima moderazione" e ad astenersi dal diffondere informazioni non verificate o dal politicizzare gli eventi mentre sono in corso le indagini. Ha messo in guardia dalle conseguenze di "qualsiasi azione o retorica che alimenti le tensioni all'interno della Libia o trascini il Paese in più ampi confronti regionali o internazionali", ribadendo che la Libia non deve diventare un teatro di conflitti esterni.