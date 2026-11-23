Secondo Spencer, la morte di Diana si sarebbe potuta evitare se non le fosse stata tolta la protezione reale. "Credo non ci sarebbe stata quella corsa folle a Parigi che ha portato allo schianto e probabilmente ci sarebbe stato un autista diverso", ha spiegato

Il conte Charles Spencer, in un'intervista esclusiva a Verissimo, in onda ieri su Canale 5, è tonato sulle circostanze della morte di Diana dopo l’uscita del suo best seller 'Canto del cigno. Diana, mia sorella', al centro del dibattito nel Regno Unito e nel mondo.

Secondo Spencer, la morte di Diana si sarebbe potuta evitare se non le fosse stata tolta la protezione reale. "Credo non ci sarebbe stata quella corsa folle a Parigi che ha portato allo schianto e probabilmente ci sarebbe stato un autista diverso", ha spiegato. Nel corso dell’intervista, Spencer è tornato anche sulle parole attribuite a Carlo, secondo cui Diana sarebbe stata presto dimenticata, definendole "un'uscita piuttosto spiacevole, qualcosa che non avrebbe mai dovuto dire al fratello di una persona appena deceduta". E sulla posizione di Buckingham Palace, che ritiene i suoi ricordi offuscati dal dolore: "Nessuna negazione da parte di Buckingham Palace rispetto a quello che ho detto: non contestano quello che ho scritto". Il conte commenta la scelta di far camminare William e Harry dietro il feretro della madre durante i funerali: "Credo che sia stata un'idea mostruosa, totalmente sbagliata. Sono certo che Diana non l'avrebbe mai voluto perché adorava i propri ragazzi. Avrebbe voluto che venissero protetti".

Oggi Spencer afferma di essere ancora presente nella vita dei nipoti: "Io ci sono, se ne hanno bisogno. Harry è venuto a trovarmi quest'estate. Se William volesse venire, sarebbe sempre il benvenuto. Cerco sempre di proteggerli". A Silvia Toffanin, il conte ha raccontato anche il peso di essere il fratello di Diana: "Ci sono stati momenti in cui ho pensato di farla finita perché era troppo da affrontare. Pensavo di non potercela fare, ma sono qui". Infine, il ricordo più intimo della sorella: "Mi manca. Quando si perde un fratello o una sorella è una ferita che non guarisce mai, perché è come se una parte della tua identità se ne fosse andata".