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Kate Middleton con la tiara di Lady Diana alla cena di Stato per il sultano dell'Oman

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©Getty

La Principessa del Galles ha incantato il banchetto di Stato per il Sultano dell'Oman sfoggiando la celebre tiara Lover's Knot, uno dei gioielli più amati anche dalla principessa Diana. Per l'occasione ha scelto un elegante abito giallo di Elie Saab, completato da accessori dorati

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