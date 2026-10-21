Kate Middleton con la tiara di Lady Diana alla cena di Stato per il sultano dell'Oman
La Principessa del Galles ha incantato il banchetto di Stato per il Sultano dell'Oman sfoggiando la celebre tiara Lover's Knot, uno dei gioielli più amati anche dalla principessa Diana. Per l'occasione ha scelto un elegante abito giallo di Elie Saab, completato da accessori dorati
- Per la visita di Stato del sultano Haitham bin Tarik Al Said, la principessa del Galles ha partecipato al ricevimento ufficiale al Castello di Windsor insieme a Re Carlo III, alla regina Camilla e ai membri della famiglia reale. Un appuntamento che segna la prima visita di una monarca omanita nel Regno Unito da oltre quarant'anni.
- Per il banchetto di Stato, Kate ha scelto uno dei gioielli più iconici della collezione reale britannica: la tiara Lover's Knot. Un pezzo storico, strettamente legato alla memoria della principessa Diana.
- La Lover's Knot fu realizzata nel 1913 dalla gioielleria Garrard per la regina Mary, nonna di Elisabetta II. Da oltre un secolo è uno dei gioielli più prestigiosi custoditi dalla Corona britannica.
- La tiara si distingue per la sua struttura composta da 19 archi tempestati di diamanti e perle a goccia sospese. Un capolavoro di alta gioielleria che continua a incantare generazione dopo generazione.
- Tra tutte le tiare della famiglia reale, la Lover's Knot era molto amata da Diana Spencer. La principessa la indossò in numerosi eventi speciali, contribuendo a trasformarla in un simbolo della monarchia moderna.
- Dopo essere stata indossata da Diana, la Lover's Knot venne conservata con grande cura e rimase lontana dalla vita pubblica per quasi vent'anni.
- È stata Kate Middleton a riportare la storica tiara sotto i riflettori. La principessa la scelse per la prima volta nel 2015, inaugrando una nuova stagione per questo prezioso gioiello.
- Da quel debutto, Kate ha indossato la Lover's Knot almeno una dozzina di volte. La tiara è diventata una delle sue preferite.
- Per accompagnare il prezioso gioiello, la principessa ha scelto un abito giallo per l'evento di gala. Una tonalità luminosa che ha esaltato la sua presenza.
- L'abito appartiene alla collezione Primavera/Estate di Elie Saab. Caratterizzato da scollo a goccia, intrecci sul decolleté, fascia in vita, mantello e gonna plissettata.
- A completare l'outfit, Kate ha scelto una pochette dorata di Anya Hindmarch e scarpe coordinate Firmate Aquazzura.