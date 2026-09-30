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Kate Middleton a bordo del West Sussex Minibus, in visita a un centro comunitario. FOTO

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La principessa di Galles, in look total grigio, è andata a visitare il Pulborough Village Hall, un centro comunitario in cui vengono organizzati lunch club settimanali e attività sociali. Kate, per arrivare a Pulborough, nel sud dell’Inghilterra, ha viaggiato a bordo di un minibus dell’organizzazione che fornisce un servizio di trasporto a prezzi irrisori per le persone che abitano in comunità rurali

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