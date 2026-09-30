Kate Middleton a bordo del West Sussex Minibus, in visita a un centro comunitario. FOTO
La principessa di Galles, in look total grigio, è andata a visitare il Pulborough Village Hall, un centro comunitario in cui vengono organizzati lunch club settimanali e attività sociali. Kate, per arrivare a Pulborough, nel sud dell’Inghilterra, ha viaggiato a bordo di un minibus dell’organizzazione che fornisce un servizio di trasporto a prezzi irrisori per le persone che abitano in comunità rurali
- Nuova visita pubblica per Kate Middleton che oggi si è recata al Pulborough Village Hall, un centro comunitario a Pulborough, nel West Sussex. Per arrivare nel paese a sud dell'Inghilterra, la principessa di Galles ha viaggiato a bordo di un minibus.
- Il Pulborough Village Hall è una struttura utilizzata da molte associazioni e attività locali, con tre sale disponibili per eventi e riunioni.
- Qui vengono organizzati incontri e attività per anziani ma anche per i bambini. Lezioni di yoga e danza e poi ancora eventi e mercatini solidali.
- Il Pulborough Village Hall, inoltre, ospita lunch club settimanali allo scopo di contrastare l'isolamento sociale. Proprio a uno di questi pranzi comunitari ha preso parte oggi Kate Middleton, che si è intrattenuta a ridere e chiacchierare con le persone presenti.
- Per arrivare a Pulborough, come anticipato, la principessa ha viaggiato a bordo di uno dei pulmini della West Sussex Minibus, un'organizzazione benefica nata in risposta al declino dei mezzi pubblici in zone rurali che si occupa del trasporto comunitario nella regione inglese.
- A una cifra irrisoria (ovvero con iscrizione annuale di 12 sterline più una piccola tariffa per ogni viaggio), l’organizzazione aiuta le persone delle comunità rurali a spostarsi e a rimanere socialmente attive.
- La West Sussex Minibus conta attualmente 11 minibus e, con i suoi 284 volontari, offre il servizio porta a porta, prendendo i passeggeri a casa e accompagnandoli a fare la spesa o agli incontri nei centri comunitari.
- Per la visita nel sud dell’Inghilterra, Kate Middleton ha optato per un look total grigio, con un unico tocco di bordeaux nelle scarpe a punta con tacco alto. Un abbigliamento sobrio ma allo stesso tempo elegante che unisce un pantalone a vita alta e gamba dritta, una camicetta di un grigio chiaro con un grande fiocco morbido al collo. A completare il look, un cappotto in lana grigio antracite, monopetto e dalla linea sartoriale.