Il principe e la principessa del Galles hanno visitato l’isola scozzese di Bute: qui - tra le altre cose - hanno giocato a shinty, un antico sport celtico progenitore dell'hockey. Ancora una volta lo stile di Kate Middleton non è passato inosservato: il soprabito color cioccolato che ha scelto per sfidare il clima della Scozia è già tra i più ricercati per il prossimo autunno