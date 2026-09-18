Scozia, William e Kate visitano l’isola di Bute: la principessa in trench cioccolato. FOTO
Il principe e la principessa del Galles hanno visitato l’isola scozzese di Bute: qui - tra le altre cose - hanno giocato a shinty, un antico sport celtico progenitore dell'hockey. Ancora una volta lo stile di Kate Middleton non è passato inosservato: il soprabito color cioccolato che ha scelto per sfidare il clima della Scozia è già tra i più ricercati per il prossimo autunno
- Il 17 settembre il principe William e la principessa Kate sono stati nell'isola di Bute, in Scozia, per una visita ufficiale.
- Ad attirare l’attenzione, come spesso accade, è stato anche il look scelto da Kate Middleton: la principessa del Galles, per sfidare il clima autunnale scozzese, ha indossato un trench color cioccolato che è subito diventato tra i più ricercati per la prossima stagione.
- La principessa del Galles ha indossato il trench firmato Burberry, scegliendo la tonalità cioccolato: secondo gli esperti di moda, questa sfumatura “dark chocolate” sarà tra i colori che vedremo di più nell'autunno 2026.
- Quando sono in Scozia, secondo un’antica tradizione legata al titolo che spetta all’erede al trono e a sua moglie, il principe e la principessa del Galles sono noti come duca e duchessa di Rothesay.