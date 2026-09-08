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Kate e William accompagnano George a Eton per l'inizio della scuola. FOTO

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Il primogenito della coppia reale inizia oggi il suo primo giorno all'Eton College, seguendo la tradizione di famiglia. La scuola, a pochi minuti da Windsor, è considerata la miglior preparazione per un futuro da reale moderno. Fondata nel 1440, Eton ha formato membri della famiglia reale e diversi futuri primi ministri britannici

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