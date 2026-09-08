Kate e William accompagnano George a Eton per l'inizio della scuola. FOTO
Il primogenito della coppia reale inizia oggi il suo primo giorno all'Eton College, seguendo la tradizione di famiglia. La scuola, a pochi minuti da Windsor, è considerata la miglior preparazione per un futuro da reale moderno. Fondata nel 1440, Eton ha formato membri della famiglia reale e diversi futuri primi ministri britannici
- Il principe George, 13 anni, inizia oggi il suo percorso all'Eton College, la scuola maschile del Berkshire frequentata da generazioni di reali. Un debutto che segna l'ingresso ufficiale nella tradizione di famiglia.
- George segue il padre William e lo zio Harry, entrambi studenti di Eton. Una scelta che conferma la continuità educativa della famiglia reale e il legame con una delle istituzioni più elitarie del Regno Unito.
- Secondo la Good Schools Guide, William e Kate hanno optato per Eton perché considerata la miglior preparazione per un futuro da reale moderno. Un ambiente selettivo pensato per formare figure pubbliche attive.
- Il college si trova nel Berkshire, vicino alla residenza dei principi di Galles a Windsor. Da Forest Lodge, la nuova scuola di George dista solo quindici minuti di auto.
- Fondata da Enrico VI, Eton è una delle scuole più antiche e prestigiose del Paese. La sua storia secolare continua ad attrarre membri della famiglia reale e figure destinate a ruoli pubblici di rilievo.
- Eton ha formato diversi ministri britannici, tra cui Boris Johnson, David Cameron, Harold Macmillan e William Gladstone. Un contesto che da sempre prepara studenti destinati a incarichi di governo.
- Il college è noto per standard accademici elevati, disciplina rigorosa e un ambiente competitivo. L'ingresso di George conferma la volontà dei principi di Galles di garantirgli un percorso di eccellenza.
- Con l'inizio delle lezioni, il primogenito di William e Kate entra in una fase decisiva della sua formazione. Eton rappresenta il primo passo verso il ruolo pubblico che lo attende in futuro.