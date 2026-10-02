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Russia, donna muore di peste polmonare: lavorava in un laboratorio

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Fino a 200 persone con cui avrebbe avuto contatti sarebbero state messe in quarantena. Il ministero della Salute russo non ha per ora rilasciato dichiarazioni 

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Una donna è morta di peste polmonare nella regione di Irkutsk, nella Siberia orientale. Lo ha annunciato un funzionario regionale, mentre un media russo riferisce che decine di persone sono state messe in quarantena. I media locali hanno identificato la donna come Daria Chipilova, una tecnica di laboratorio di 28 anni. Il quotidiano russo "Popoli del Baikal" ha riferito che lavorava per l’Istituto antipeste di Irkutsk e che avrebbe potuto contrarre la peste polmonare da un tubo di prova rotto. Sono state messe in quarantena fino a 200 persone con le quali avrebbe potuto essere in contatto, ha aggiunto il media senza fornire ulteriori dettagli.

Silenzio dal ministero della Salute russo

Il ministero della Salute russo non ha rilasciato alcuna dichiarazione immediata e l’AFP non è stata in grado di verificare queste informazioni. Alexei Tsydenov, il governatore della regione russa di Buriatia, ha dichiarato in un precedente post sui social media che una donna nella vicina regione di Irkutsk era "morta per la peste". La peste è una malattia infettiva causata da batteri. La peste polmonare è altamente contagiosa e può essere letale se non trattata rapidamente, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità.

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