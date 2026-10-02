Russia, donna muore di peste polmonare: lavorava in un laboratorio

Fino a 200 persone con cui avrebbe avuto contatti sarebbero state messe in quarantena. Il ministero della Salute russo non ha per ora rilasciato dichiarazioni

Una donna è morta di peste polmonare nella regione di Irkutsk, nella Siberia orientale. Lo ha annunciato un funzionario regionale, mentre un media russo riferisce che decine di persone sono state messe in quarantena. I media locali hanno identificato la donna come Daria Chipilova, una tecnica di laboratorio di 28 anni. Il quotidiano russo "Popoli del Baikal" ha riferito che lavorava per l’Istituto antipeste di Irkutsk e che avrebbe potuto contrarre la peste polmonare da un tubo di prova rotto. Sono state messe in quarantena fino a 200 persone con le quali avrebbe potuto essere in contatto, ha aggiunto il media senza fornire ulteriori dettagli.