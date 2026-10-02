Trump: "Mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta"

Prima di partire per l'Alabama, Donald Trump, parlando con i giornalisti, ha detto che il suo rapporto con la premier Giorgia Meloni "è molto buono". "Mi è sempre piaciuta", ha risposto il tycoon ad una domanda dei giornalisti sui suoi attacchi passati alla presidente del Consiglio. Il presidente Usa ha poi ha elogiato l'Europa che ha accettato di rilascire ingento quantità dalle sue riserve di diesel. "E' stata eccezionale", ha detto il tycoon, che ha anche confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura "non è mai stata realmente presa in considerazione".