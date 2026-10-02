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Trump: "Mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta"

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Il presidente Usa torna sui rapporti con la premier italiana e, dopo le tensioni dei mesi scorsi, assicura che il loro legame è "molto buono". Il tycoon elogia anche l'Europa per aver accettato di rilasciare diesel dalle proprie riserve e smentisce l'ipotesi di un divieto all'export

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Prima di partire per l'Alabama, Donald Trump, parlando con i giornalisti, ha detto che il suo rapporto con la premier Giorgia Meloni "è molto buono". "Mi è sempre piaciuta", ha risposto il tycoon ad una domanda dei giornalisti sui suoi attacchi passati alla presidente del Consiglio. Il presidente Usa ha poi ha elogiato l'Europa che ha accettato di rilascire ingento quantità dalle sue riserve di diesel. "E' stata eccezionale", ha detto il tycoon, che ha anche confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura "non è mai stata realmente presa in considerazione".

I dissidi tra Trump e Meloni

I dissidi tra Trump e Meloni si erano acuiti negli ultimi mesi, soprattutto sulla guerra in Iran e sul ruolo dell'Italia nello Stretto di Hormuz: il presidente Usa aveva accusato la premier italiana di non aver sostenuto abbastanza la posizione americana. A giugno Trump aveva inoltre attaccato personalmente Meloni, contestando il suo comportamento al G7, definendola come una fan in cerca di una foto con lui. La premier aveva respinto le accuse, cercando però di evitare ripercussioni sui rapporti tra Roma e Washington.

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