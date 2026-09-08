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Uk, per il principe George primo giorno di scuola all'Eton College

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Il principe 13enne aveva frequentato fino allo scorso anno la scuola di Lambrook, la stessa cui sono iscritti la sorella Charlotte, 11 anni, e il fratellino Louis, 8 anni. Il college, esclusivamente maschile e con un regime di convitto, è stato frequentato anche da William ed Harry

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Cambio di scuola per il principe George, al suo primo giorno all’Elton College. Il figlio maggiore di William e Kate, secondo nella linea di successione al trono britannico, ha iniziato a frequentare da quest’anno la prestigiosa scuola in cui hanno studiato entrambi i figli di re Carlo III. Il 13enne aveva frequentato fino allo scorso anno la scuola di Lambrook, la stessa cui sono iscritti la sorella Charlotte, 11 anni, e il fratellino Louis, 8 anni. A caratterizzare questa nuova avventura scolastica del principino le molte telecamere che hanno atteso il suo arrivo insieme a genitori. I tre sono apparsi felice ed emozionati. 

Gli studenti illustri

Il prestigio di Eton, fondato nel 1440 dal re Enrico VI, è riconosciuto a livello internazionale, anche perché da qui sono usciti ben 20 primi ministri britannici, tra cui Robert Walpole, il primo capo del governo del Paese, William Gladstone, David Cameron e Boris Johnson. Anche la lista degli ex studenti vanta nomi illustri come gli scrittori come George Orwell e Ian Fleming, creatore di James Bond, e attori come Hugh Laurie. È esclusivamente maschile e con un regime di convitto. L’istituto non è per tutte le tasche: la retta per l'anno accademico 2026-27 ammonta a circa 65.000 sterline pari a 76.000 euro.

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