Uk, per il principe George primo giorno di scuola all'Eton College

Il principe 13enne aveva frequentato fino allo scorso anno la scuola di Lambrook, la stessa cui sono iscritti la sorella Charlotte, 11 anni, e il fratellino Louis, 8 anni. Il college, esclusivamente maschile e con un regime di convitto, è stato frequentato anche da William ed Harry

Cambio di scuola per il principe George, al suo primo giorno all’Elton College. Il figlio maggiore di William e Kate, secondo nella linea di successione al trono britannico, ha iniziato a frequentare da quest’anno la prestigiosa scuola in cui hanno studiato entrambi i figli di re Carlo III. Il 13enne aveva frequentato fino allo scorso anno la scuola di Lambrook, la stessa cui sono iscritti la sorella Charlotte, 11 anni, e il fratellino Louis, 8 anni. A caratterizzare questa nuova avventura scolastica del principino le molte telecamere che hanno atteso il suo arrivo insieme a genitori. I tre sono apparsi felice ed emozionati.

Gli studenti illustri

Il prestigio di Eton, fondato nel 1440 dal re Enrico VI, è riconosciuto a livello internazionale, anche perché da qui sono usciti ben 20 primi ministri britannici, tra cui Robert Walpole, il primo capo del governo del Paese, William Gladstone, David Cameron e Boris Johnson. Anche la lista degli ex studenti vanta nomi illustri come gli scrittori come George Orwell e Ian Fleming, creatore di James Bond, e attori come Hugh Laurie. È esclusivamente maschile e con un regime di convitto. L’istituto non è per tutte le tasche: la retta per l'anno accademico 2026-27 ammonta a circa 65.000 sterline pari a 76.000 euro.