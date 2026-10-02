La polizia britannica ha fatto sapere che due cittadini iraniani di 36 e 34 anni sono stati arrestati con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico - sventato - contro la comunità ebraica di Manchester alla vigilia dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. I due uomini compariranno sabato davanti alla Westminster Magistrates' Court

La polizia britannica ha fatto sapere che due cittadini iraniani di 36 e 34 anni sono stati arrestati con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico contro la comunità ebraica di Manchester alla vigilia dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. La polizia, che non ha fornito dettagli sulle modalità del presunto complotto, ha spiegato che l’attacco è stato sventato. I due uomini compariranno sabato 3 ottobre davanti alla Westminster Magistrates' Court.

Arrestati due cittadini iraniani

“Salam Ahmadyan, 36 anni, di Liverpool, e Rahman Salehi, 34 anni, di Salford - entrambi cittadini iraniani - sono stati arrestati a Manchester domenica 20 settembre", hanno fatto sapere gli agenti sui due cittadini iraniani. "Si sospetta che i due uomini fossero in contatto con un terzo soggetto all'estero, forse in Iran, in relazione al complotto", ha aggiunto la polizia in un comunicato. I due cittadini iraniani sono stati arrestati in Newton Street, nel quartiere Northern Quarter del centro città, e poi trattenuti in una stazione di polizia di Londra.

Polizia: attentato sventato

La polizia ha poi confermato che l’attacco è stato sventato. "Non riteniamo che vi sia alcuna minaccia in corso per la popolazione in relazione a questa vicenda", ha detto il vice commissario aggiunto Vicki Evans. "Invitiamo i cittadini a mantenere alta l'attenzione e a contattare la polizia in caso di dubbi o preoccupazioni", ha aggiunto.