Ebrei accoltellati a Londra, incriminato per tentato omicidio 45enne

"Essa Suleiman... è stato incriminato per due capi d'accusa di tentato omicidio e un capo d'accusa per possesso di arma da taglio in luogo pubblico in relazione a un attacco avvenuto mercoledì a Golders Green", ha dichiarato la Metropolitan Police in un comunicato

La polizia britannica ha reso noto di aver incriminato per reati di tentato omicidio l'uomo di 45 anni arrestato per l'accoltellamento di due uomini ebrei nel nord di Londra, ultimo di una serie di attacchi considerati di matrice antisemita. "Essa Suleiman... è stato incriminato per due capi d'accusa di tentato omicidio e un capo d'accusa per possesso di arma da taglio in luogo pubblico in relazione a un attacco avvenuto mercoledì a Golders Green", ha dichiarato la Metropolitan Police in un comunicato.

Londra valuta bando manifestazioni pro-Palestina

Intanto la Polizia metropolitana di Londra ha annunciato che valuteraà se le manifestazioni pro-Palestina potranno svolgersi in seguito all'attacco all'arma bianca contro due ebrei a Golders Green. Le forze dell'ordine valuteranno gli eventi in tutto il Paese dopo che il livello di allerta terrorismo è stato innalzato a "grave". La Stop the War Coalition sta organizzando un'importante manifestazione a Londra per il 16 maggio. La manifestazione commemora il Giorno della Nakba, che ricorda lo sfollamento forzato dei palestinesi nel 1948 durante la creazione dello Stato di Israele. Il gruppo ha definito "falsi" i tentativi di collegare i recenti attacchi alle manifestazioni. Interpellato sulle prossime manifestazioni, il vice commissario Laurence Taylor, responsabile della Polizia antiterrorismo, ha dichiarato: "Nell'ambito della nostra revisione in seguito all'innalzamento del livello di allerta, le Forze dell'ordine esamineranno tutti gli eventi in programma in tutto il Paese", ha riferito Sky News.