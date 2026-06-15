Non sono ammesse scollature, trasparenze, spalle scoperte e l'abito o la gonna devono essere sempre sopra il ginocchio, tacchi e décolleté per chi lo desidera. Più semplice l'abbigliamento per gli uomini: completo da mattina, con gilet e cappello a cilindro nero o grigio, cravatta (non sono ammessi foulard e papillon), scarpe nere e calzini obbligatori. Senza calzini, dal 2018, è impossibile accedere nei giardini di Ascot.