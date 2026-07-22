"Buon tredicesimo compleanno al principe George!", si legge nel post dove è stato aggiunto anche l'emoticon del cono spara coriandoli e che mostra l'erede al trono sorridente, con le mani in tasca e un completo scuro
Una foto inedita per festeggiare i suoi primi 13 anni. A pubblicare lo scatto, sull'account Instagram dei principi di Galles, è mamma Kate che, come già successo più volte in passato, è l’autrice di alcune delle immagini più belle del principino George e dei suoi fratelli, Charlotte (che ha compiuto 11 anni a maggio) e Louis, (che ha festeggiato otto anni ad aprile). "Buon tredicesimo compleanno al principe George!", si legge nel post dove è stato aggiunto anche l'emoticon del cono spara coriandoli e che mostra l'erede al trono sorridente, con le mani in tasca e un completo scuro.
A settembre il college a Eton
Il primogenito di William e Kate spegne le candeline in concomitanza di un grande cambiamento nella sua vita. Tra poche settimane, infatti, George inizierà il college a Eton, tra gli istituti scolastici più prestigiosi del Regno Unito, come hanno fatto prima di lui il padre e lo zio Harry. George è stato il primo futuro re a frequentare un asilo Montessori, nel Norfolk, e poi ancora il primo a frequentare una scuola primaria mista, la Thomas's Battersea, prima del trasferimento a Windsor dove da poco ha terminato gli studi inferiori alla Lambrook School, frequentata anche dai fratelli Charlotte e Louis.