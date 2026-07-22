"Buon tredicesimo compleanno al principe George!", si legge nel post dove è stato aggiunto anche l'emoticon del cono spara coriandoli e che mostra l'erede al trono sorridente, con le mani in tasca e un completo scuro

Una foto inedita per festeggiare i suoi primi 13 anni. A pubblicare lo scatto, sull'account Instagram dei principi di Galles, è mamma Kate che, come già successo più volte in passato, è l’autrice di alcune delle immagini più belle del principino George e dei suoi fratelli, Charlotte (che ha compiuto 11 anni a maggio) e Louis, (che ha festeggiato otto anni ad aprile). "Buon tredicesimo compleanno al principe George!", si legge nel post dove è stato aggiunto anche l'emoticon del cono spara coriandoli e che mostra l'erede al trono sorridente, con le mani in tasca e un completo scuro.