I reali inglesi a scuola, da re Carlo a William, Harry e George a Eton: le foto storiche
Carlo fu il primo futuro sovrano britannico a frequentare scuole tradizionali: da Cheam a Gordonstoun fino a Cambridge, dove divenne il primo erede al trono a laurearsi. William e Harry hanno proseguito la svolta educativa della famiglia con gli anni a Eton, il college simbolo dei Windsor. Ora il principe George entra a Eton confermando la continuità della tradizione e la scelta di un percorso pensato per preparare i futuri reali alla vita pubblica
- Carlo fu il primo futuro monarca a essere mandato in una scuola tradizionale e non istruito da tutor privati. A otto anni entrò alla Cheam School, dove si diceva avesse poca attitudine per lo sport. Nell'ultimo anno, però, divenne capitano della squadra di calcio, segnando una prima svolta nel suo percorso educativo.
- Dopo Cheam, Carlo fu mandato a Gordonstoun, in Scozia, dove venne spesso ostracizzato dai compagni. Nonostante l'impopolarità, fu nominato caposcuola e ottenne una stanza nell'appartamento del maestro d'arte. Nel 1967, pur con risultati scolastici medi, ottenne un posto a Cambridge senza esame. Divenne il primo erede al trono a laurearsi.
- William ha varcato per la prima volta il celebre arco sotto la Torre di Lupton nel 1995: ad accompagnarlo c'erano il padre Carlo, la mamma Diana e il fratello Harry.
- La scelta di Eton segnò una rottura con la tradizione paterna per il principe William, che divenne così il primo senior royal a frequentare il celebre college. La vicinanza della struttura gli consentì di rimanere a stretto contatto con la famiglia. Fu proprio qui che William costruì un profilo equilibrato tra impegno scolastico e le attività extracurriculari.
- Harry raggiunse il fratello a Eton nel 1998, entrando nello stesso sistema educativo scelto per William. Il college offrì al principe un percorso accademico e sportivo intenso, in un ambiente che favoriva disciplina, autonomia e preparazione alla vita pubblica.
- Il principe George, 13 anni, ha iniziato il suo percorso all'Eton College, segnando l'ingresso ufficiale nella tradizione di famiglia: il principe segue così le orme del padre William e dello zio Harry, confermando la continuità educativa dei Windsor.
- Secondo la Good Schools Guide, William e Kate hanno scelto Eton perché è considerata la miglior preparazione per un futuro da reale moderno. L'ambiente, selettivo e altamente competitivo, è pensato per sviluppare doti di leadership e indipendenza. L'arrivo di George rafforza il legame della famiglia reale con una delle istituzioni più elitarie del Regno Unito.
- Eton, fondata nel 1440, resta uno dei pilastri dell'educazione dei Windsor. Con standard accademici elevati, disciplina rigorosa e un ambiente competitivo, il college continua a formare generazioni di leader e a rappresentare un simbolo di tradizione per la famiglia reale.