Carlo fu il primo futuro sovrano britannico a frequentare scuole tradizionali: da Cheam a Gordonstoun fino a Cambridge, dove divenne il primo erede al trono a laurearsi. William e Harry hanno proseguito la svolta educativa della famiglia con gli anni a Eton, il college simbolo dei Windsor. Ora il principe George entra a Eton confermando la continuità della tradizione e la scelta di un percorso pensato per preparare i futuri reali alla vita pubblica