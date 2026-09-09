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I reali inglesi a scuola, da re Carlo a William, Harry e George a Eton: le foto storiche

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©Getty

Carlo fu il primo futuro sovrano britannico a frequentare scuole tradizionali: da Cheam a Gordonstoun fino a Cambridge, dove divenne il primo erede al trono a laurearsi. William e Harry hanno proseguito la svolta educativa della famiglia con gli anni a Eton, il college simbolo dei Windsor. Ora il principe George entra a Eton confermando la continuità della tradizione e la scelta di un percorso pensato per preparare i futuri reali alla vita pubblica

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