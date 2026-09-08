Introduzione
Il principe George ha varcato per la prima volta le porte dell'Eton College, la boarding school inglese dove studiarono anche il padre William e lo zio Harry. Fondato nel 1440 da Enrico VI a pochi chilometri da Windsor, l'istituto è da secoli un simbolo dell'élite britannica, con una lunga lista di ex allievi celebri e una retta tra le più alte del Regno Unito. Ecco quanto costa studiarci e chi sono gli studenti famosi che vi si sono formati.
Quello che devi sapere
La retta annuale
Per l'anno scolastico 2026/27 frequentare Eton costa 21.891 sterline a trimestre, IVA inclusa. L'anno accademico è diviso in tre trimestri (denominati Michaelmas, Lent e Summer) così la spesa di base sale a 65.673 sterline l'anno, pari a circa 76mila euro al cambio attuale. È una delle rette più elevate tra le boarding school britanniche, e viene rivista di anno in anno: la cifra fissata a inizio 2026 non è quindi destinata a restare uguale nel tempo.
Cosa comprende (e cosa no)
La retta copre l'insegnamento, il vitto, l'alloggio, gran parte delle attività sportive e buona parte del materiale didattico. Diverse voci, però, restano fuori dal conto di base. Secondo lo stesso istituto gli extra oscillano di norma tra 500 e 1.500 sterline a trimestre, a seconda delle attività che ciascuno studente sceglie di seguire: si va dalle lezioni private di musica ai viaggi scolastici, fino ad alcune assicurazioni facoltative e all'iscrizione ai vari club. È una fascia molto variabile, che può incidere in modo sensibile sulla spesa complessiva.
I costi d'ingresso
Al momento dell'iscrizione si aggiunge l'acceptance fee, la quota richiesta per accettare formalmente il posto: per chi inizia nell'autunno 2026 ammonta a 3.840 sterline, di cui 500 rimborsabili quando lo studente lascia la scuola, a saldo dell'ultima retta. Mettendo insieme la retta annuale e la fascia indicativa degli extra, il conto del solo primo anno può avvicinarsi ai 90mila euro.
Il conto dei cinque anni
Di norma gli studenti restano a Eton dai 13 ai 18 anni, per un intero ciclo di cinque anni. Se le rette rimanessero ferme ai livelli attuali - un'ipotesi puramente teorica, dato che vengono aggiornate ogni anno - le sole rette supererebbero le 328mila sterline. Aggiungendo gli extra si arriva facilmente oltre le 350mila sterline, che al cambio odierno significano più di 400mila euro: in pratica, per completare l'intero percorso si può spendere quanto costa una casa.
Cos'è l'Eton College
Fondato nel 1440 da Enrico VI e situato a pochi chilometri dal castello di Windsor, Eton è da secoli uno dei simboli dell'élite britannica. Riservata ai soli studenti maschi in regime di collegio, la scuola ha formato generazioni di classe dirigente del Regno Unito: dai suoi banchi sono passati 20 primi ministri, oltre a numerosi protagonisti della cultura, della letteratura e dello spettacolo.
Gli ex studenti vip
La lista degli alunni celebri è lunga e difficile da eguagliare. Tra gli scrittori spiccano George Orwell, autore di "1984", e Ian Fleming, il creatore di James Bond; sul fronte del cinema figurano invece attori come Eddie Redmayne e Tom Hiddleston. Un elenco di nomi noti che, insieme alle tradizioni secolari, contribuisce ad alimentare il prestigio e la fama internazionale della scuola.
I reali a Eton
Con l'ingresso di George la famiglia reale rinnova un legame di lunga data con la scuola. Nel 1995 era stato il padre William a iniziare lo stesso percorso, seguito qualche anno più tardi dal principe Harry. Ad accogliere il nuovo studente, secondo in linea di successione al trono, c'erano il preside Simon Henderson e il provost Sir Nicholas Coleridge, in una scena che ha inevitabilmente richiamato quella di oltre trent'anni prima.