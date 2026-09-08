Introduzione

Il principe George ha varcato per la prima volta le porte dell'Eton College, la boarding school inglese dove studiarono anche il padre William e lo zio Harry. Fondato nel 1440 da Enrico VI a pochi chilometri da Windsor, l'istituto è da secoli un simbolo dell'élite britannica, con una lunga lista di ex allievi celebri e una retta tra le più alte del Regno Unito. Ecco quanto costa studiarci e chi sono gli studenti famosi che vi si sono formati.