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Auto, i modelli più venduti a settembre 2026: la classifica

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Nel mese di settembre 2026 il mercato auto registra un +9,9% con 139.356 nuove immatricolazioni, a fronte delle 126.781 unità censite a settembre 2025. In vetta sempre Fiat Pandina, vediamo le altre 9 che la seguono nella classifica delle più vendute in Italia

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