Auto, i modelli più venduti a settembre 2026: la classifica

Nel mese di settembre 2026 il mercato auto registra un +9,9% con 139.356 nuove immatricolazioni, a fronte delle 126.781 unità censite a settembre 2025. In vetta sempre Fiat Pandina, vediamo le altre 9 che la seguono nella classifica delle più vendute in Italia
- In testa alla classifica sempre Fiat Pandina con 10.378 unità piazzate sul mercato a settembre 2026
- Segue il suv di Stellantis, Jeep Avenger, sempre tra i best seller in Italia: a settembre vendute 4.092 vetture
- Podio tutto Stellantis che si completa con Peugeot 3008, che immette sul mercato italiano 3.780 auto a settembre
- Altra immancabile presenza nella top 10 italiana delle auto più vendute è Dacia Sandero: 3.723 immatricolazioni a settembre 2026
- Si piazza al quinto posto Yaris Cross con 3.678 unità
- Al sesto posto la sorella maggiore di Panda, Grande Panda: immatricolate 3.092 vetture a settembre in Italia
- In classifica anche Toyota Yaris con 2.939 vetture vendute a settembre 2026 in Italia
- Tra le auto preferite dagli italiani anche Renault Clio: a settembre immatricolate 2.701 vetture
- Al nono posto Citroen C3, che piazza sul mercato italiano a settembre 2.572 unità
- Chiude la top 10 MG ZS, con 2.510 immatricolazioni a settembre 2026 in Italia