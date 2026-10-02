Introduzione

Il Consiglio dei ministri ha approvato, con il decreto legge 162/2026, un'esenzione straordinaria del pagamento del bollo auto per i versamenti con scadenza ordinaria nel 2027. La misura è pensata per alleggerire il peso della tassa automobilistica su una parte dei contribuenti, ma prevede requisiti precisi e un limite. L'agevolazione può essere applicata a un solo veicolo per ciascuna persona fisica. L'Aci (Automobile Club d'Italia) ha risposto alle domande più frequenti.