Introduzione

Il caffè costa sempre di più, sia al bar che a casa. Secondo i dati Istat, tra il 2021 e il 2025 il prezzo del caffè al consumo è aumentato complessivamente del 44%. Come riporta Altroconsumo, che ha confrontato il costo di una tazzina in 19 città italiane tra il 2021 e il 2026, anche al bar i rincari sono evidenti: oggi, nella maggior parte delle città esaminate, un espresso costa tra 1,20 e 1,40 euro. Alla base degli aumenti c’è anche il forte incremento del costo della materia prima sui mercati internazionali, ma questo fattore da solo non basta a spiegare il prezzo finale pagato dai consumatori. Ecco cosa c’è dietro i rincari e quanto costa oggi un espresso nelle diverse città italiane.