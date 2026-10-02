Meteo, anticiclone e caldo sull'Italia. Da mercoledì 7 arriva il maltempo. Le previsioniCronaca
Introduzione
Ancora bel tempo sull'Italia nel primo weekend di ottobre: un vasto anticiclone dominante sull'Europa porta infatti tempo asciutto e clima mite, specie di giorno. Prevista comunque una lieve flessione delle temperature, specie al sud, grazie a correnti più fresche dai quadranti orientali
Quello che devi sapere
Domina l'anticiclone
Ottobre inizia con un vasto campo di alta pressione che si estende dal Mediterraneo fino alla Scandinavia, con massimi al suolo intorno a 1035 hPa. Condizioni di tempo asciutto nella giornata odierna sull'Italia con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud e qualche addensamento in più in transito al Nord. Da segnalare solo deboli pioviggini possibili sulle Alpi occidentali.
Poi calo termico
Nel primo weekend di ottobre condizioni meteo stabili su tutta la Penisola grazie all'anticiclone. Per quanto riguarda le temperature avremo una lieve flessione con valori che oscilleranno intorno alle medie del periodo, poco al di sotto al Sud. Sul finire della prossima settimana potrebbe però arrivare un deciso peggioramento meteo di stampo autunnale con annesso calo termico
Sole e caldo fino a lunedì 5 ottobre
Sull'Italia domina l'anticiclone che porta tempo stabile, soleggiato e caldo durante le ore diurne almeno fino a lunedì prossimo, il 5 ottobre, spiega anche Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nel corso delle prossime ore - afferma - si registrerà un'instabilità confinata alla Sicilia sud-orientale e al versante meridionale della Calabria, dove si potranno verificare isolati rovesci. Sul resto del Paese prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo temporanei addensamenti sul settore nord-occidentale, tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Sardegna, privi di precipitazioni di rilievo".
Temperature sopra la media stagionale
Per quanto riguarda le temperature, le massime si attesteranno su valori di 3-4°C sopra la media stagionale. In Pianura Padana la colonnina di mercurio arriverà a segnare i 28°C tra Emilia-Romagna e Veneto. Al Centro si prevedono valori compresi tra 28 e 29°C tra Toscana e Lazio. Roma sarà caratterizzata dalla tipica "Ottobrata": stabilità atmosferica, assenza di ventilazione e valori termici superiori alla media stagionale. "La struttura anticiclonica - conclude Tedici - manterrà la sua posizione favorendo tempo asciutto su gran parte d'Italia fino ai primi giorni della nuova settimana".
Previsioni meteo per oggi
La pressione è stabile sull'Italia, ma aria un po' più umida da ovest causa una maggior nuvolosità. La giornata sarà contrassegnata da un tempo asciutto su tutte le regioni, ma il cielo sarà irregolarmente nuvoloso al Centro-Nord, anche con locali coperture sui settori alpini, in Piemonte, Toscana e Liguria. Sarà più sereno al Sud. Venti variabili, temperature massime in locale aumento
Previsioni per il week end
La pressione sarà stabile su tutto il Paese. Sabato la giornata sarà contrassegnata da un tempo asciutto, ma anche poco o parzialmente soleggiato al Centro-Nord, infatti il cielo sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso in Piemonte dove non si potranno escludere isolati, ma rari piovaschi sui confini alpini. Maggiori spazi di sereno saranno presenti sul resto delle regioni. Temperature stazionarie. Per Domenica atmosfera stabile. Giornata con un ampio soleggiamento e conseguente cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Più nubi potranno interessare il Nord dove sui confini alpini potranno esserci dei piovaschi.