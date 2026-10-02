Per quanto riguarda le temperature, le massime si attesteranno su valori di 3-4°C sopra la media stagionale. In Pianura Padana la colonnina di mercurio arriverà a segnare i 28°C tra Emilia-Romagna e Veneto. Al Centro si prevedono valori compresi tra 28 e 29°C tra Toscana e Lazio. Roma sarà caratterizzata dalla tipica "Ottobrata": stabilità atmosferica, assenza di ventilazione e valori termici superiori alla media stagionale. "La struttura anticiclonica - conclude Tedici - manterrà la sua posizione favorendo tempo asciutto su gran parte d'Italia fino ai primi giorni della nuova settimana".