Jeep Avenger 2026, la prova su strada e off-road del restyling

Il suv compatto del marchio americano di Stellantis si è rinnovato, con un facelift mirato che è andato a intervenire su pochi aspetti senza stravolgere una formula che fino ad oggi si è sempre rivelata vincente. In gamma ampia scelta tra ibrido ed elettrico, con anche la trazione integrale. Prezzi da 25.700 euro. Ecco la nostra prova sulle strade e sui percorsi nei pressi di Francoforte

Evoluzione da best seller. Jeep Avenger si rinnova, con un facelift mirato che non stravolge l’animo di un modello più che vincente sul mercato, grazie ad un interventi che si concentrano su design e gamma motori.

Novità di design

Non cambiano le dimensioni ma si affina l’approccio off-road, con un’altezza da terra che raggiunge i 210 mm. Arriva la nuova calandra a sette feritorie retroilluminata, come già visto sulla nuova Compass, con gruppi ottici Matrix LED. Nuovi anche i paraurti e le protezioni, pensati per resistere meglio a eventuali urti e usura. Sui cerchi, arriva anche il coprimozzo con il logo della Willys.

Interni

In abitacolo cresce la qualità percepita: arrivano nuovi inserti imbottiti per la plancia e materiali soft per i pannelli delle portiere. Sugli allestimenti Altitude e Summit troviamo nuovi rivestimenti premium in tessuto/vinile. Il comando del Selec Terrain, così come su Compass, è ora rifinito in rosso con un elemento in plastica. Più razionale anche lo spazio a bordo, con 34 litri di vani e un bagagliaio che tocca i 380 litri, 325 litri sulla versione 4xe.

I miglioramenti sul motore benzina

La gamma dei motori di nuova Jeep Avenger include sempre il tre cilindri 1.2 Turbo da 100 CV, unità che è stata riprogettata grazie a nuovi pistoni e nuova rasatura per migliorare efficienza e ridurre gli attriti. Il nuovo sistema con catena di distribuzione aumenta anche l’affidabilità della vettura, con consumi inferiori anche per l’olio grazie ad un nuovo bocco motore. Per questo sono stati rivisti anche gli intervalli di manutenzione, passati a 25 mila chilometri o due anni rispetto ai 12 mesi e 20 mila km precedenti (con controlli annuali intermedi).

La gamma motori completa

Ci sono poi la powertrain eHybrid da 110 CV con sistema a 48 V e batteria da 0,9 kWh, con motore elettrico integrato nel cambio DCT e la 4xe da 145 CV, che ora ha un secondo motore al posteriore per offrire la trazione integrale. Completa la gamma l’elettrica da 156 CV, con batteria da 54 kWh per un’autonomia che arriva fino a 400 km. La BEV è compatibile anche con infrastrutture di ricarica rapida, fino a 100 kW, per recuperare dal 20 all'80% in 27 minuti.

Come va nuova Jeep Avenger

Il restyling non è andato a snaturare nuova Jeep Avenger nemmeno dal punto di vista della dinamica di guida, sia per quel che riguarda l’elettrico che per l’ibrido. La compatta del marchio americano conferma le doti di confort, con una buona posizione di guida e un assetto che consente di assorbire al meglio le asperità del manto stradale ma anche le escursioni lontane dell’asfalto. E a proposito di questo la variante 4xe sa bene come affrontare le situazioni meno tradizionali, con il sistema di trazione elettrificato che supporta in maniera intelligente la trazione per potersi divertire anche su percorsi più accidentati.

Prezzo e allestimenti

La gamma del restyling di Jeep Avenger includerà sempre tre allestimenti, Longitudine, Altitude e Summit, oltre alla versione speciale 85th Anniversary. Quest’ultima è impreziosita da specifici dettagli dorati, cerchi da 18’’ con design dedicato, interni in tessuto Tartan e cuciture a contrasto oltre che telecamera 360° con visione zenitale e fari Matrix LED di serie. Il prezzo di nuova Avenger parte da 25.700 euro con gli ordini per l’Italia che sono già aperti.