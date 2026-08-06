Nei primi sette mesi del 2026 sono stati presentati nel mondo 102 nuovi modelli di serie, uno in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Dietro un dato complessivo quasi invariato emerge però una trasformazione profonda degli equilibri industriali. I costruttori cinesi hanno firmato 57 debutti, pari al 56% del totale, confermando una capacità di rinnovamento dell’offerta che non trova riscontro negli altri grandi Paesi produttori Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I costruttori cinesi hanno presentato 57 nuovi modelli, pari al 56% del totale. La graduatoria prende in considerazione la nazionalità dei gruppi che hanno sviluppato le vetture, non il luogo nel quale vengono assemblate. Una distinzione sempre più rilevante, perché progettazione, ingegnerizzazione, fornitura dei componenti e produzione finale sono spesso distribuite tra più mercati. Anche adottando questo criterio, il peso della Cina resta netto.

Germania prima in Europa L’Europa ha presentato complessivamente 30 nuovi modelli. La Germania guida il continente con 19 debutti e mantiene un’attività nettamente superiore a quella degli altri Paesi europei. Il Giappone si ferma a sette novità, mentre la Corea del Sud ne conta sei. Più arretrati gli Stati Uniti, con appena due modelli completamente nuovi, entrambi riconducibili a General Motors. Ford e Tesla non hanno introdotto vetture inedite durante i primi sette mesi dell’anno, un dato che evidenzia la diversa velocità dei cicli di prodotto rispetto ai gruppi asiatici. L’Italia registra quattro debutti. La produzione numericamente limitata è concentrata su modelli dal posizionamento elevato, con Lancia Gamma, Ferrari Luce, Ferrari HC25 e Lamborghini Fenomeno Cabrio. Francia e Repubblica Ceca contano due novità ciascuna, mentre Romania, Spagna e Svezia si fermano a una.

L'importanza dell'elettrificazione Dei 57 modelli sviluppati dai costruttori cinesi, 34 sono proposti anche in versione completamente elettrica. A livello mondiale, 61 delle 102 nuove vetture lanciate nel 2026 prevedono una variante a batteria, quasi il 60% del totale. Anche nelle ibride plug-in la presenza cinese è significativa. Delle 24 novità dotate di questa tecnologia, 19 arrivano da gruppi della Repubblica Popolare. Il divario aumenta ulteriormente tra le elettriche ad autonomia estesa, note come EREV, nelle quali il motore a combustione non trasmette direttamente il movimento alle ruote ma viene utilizzato per produrre energia. I nuovi modelli con questa architettura sono 18.

Produzione ed esportazione La frequenza delle presentazioni è sostenuta da una base industriale ormai superiore a quella degli altri mercati. Nel 2025 la produzione mondiale di autovetture è salita del 4,2% a 78,7 milioni di unità. La Cina ha sfiorato i 30 milioni di veicoli, con una crescita del 10,4%, mentre l’intera Asia ha rappresentato oltre il 62% della produzione globale. Il vantaggio aumenta considerando le auto elettriche. Nel 2025 ne sono state prodotte quasi 22 milioni a livello mondiale e circa tre su quattro sono uscite da stabilimenti cinesi. La Cina ha inoltre generato oltre il 40% degli scambi internazionali di vetture a batteria, rafforzando il proprio ruolo non soltanto come mercato interno, ma come piattaforma produttiva per le esportazioni. Nel 2026 questa struttura deve però confrontarsi con una domanda nazionale più debole. Nel primo semestre le vendite domestiche cinesi di autovetture sono diminuite del 20,4%, scendendo a 8,8 milioni di unità. Nello stesso periodo le esportazioni sono aumentate del 70,6%, raggiungendo 4,28 milioni di veicoli. La crescita delle consegne all’estero sta assorbendo una quota crescente della produzione. A giugno le esportazioni hanno toccato 882 mila unità, con un aumento superiore all’80% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.