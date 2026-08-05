Tutti gli appuntamenti per il mese appena cominciato dedicati agli amanti delle due ruote, con il calendario completo degli eventi in programma in tutta Italia
Tempo di salire in sella con maggiore intensità per gli appassionati di moto che spesso sfruttano a pieno il mese di agosto per godersi la propria due ruote. A questo proposito sono tanti gli appuntamenti in calendario dedicati ai bikers per il mese di agosto, con motoraduni in programma in tutta Italia.
Calendario fitto
Si passa da manifestazione dedicati alla passione contemporanea per le due ruote, fino a quella per le moto d’epoca. Tutti accompagnati da eventi correlati con musica dal vivo, mostre e food truck. Diversi dunque gli appuntamenti in calendario. Eccone alcuni.
7-8 agosto
- 8° Wild in Brenta – Cartigliano (Vicenza)
Un classico appuntamento biker con musica live, area campeggio, stand gastronomici e mototurismo.
8 agosto
- 10° Mohawe Party – Tito (Potenza)
Evento aperto a tutti i motociclisti con concerti, food truck, campeggio e intrattenimento.
9 agosto
- 45° Giro dell'Umbria & Jarno Experience – Petrignano di Assisi (Perugia), dal 9 al 16 agosto
- 12° Motoraduno Camaiore – Camaiore (Lucca)
- 2° Motoraduno Irpinia Bikers – Guardia Lombardi (Avellino)
- Motoraduno Amici della Moto – Pomaia (Pisa)
- 2° Motoraduno Pescorocchiano – Pescorocchiano (Rieti)
- 22ª Motoadunata Alpina – Varese
21-22 agosto
- August Redneck 2026 – Salve (Lecce)
Due giorni dedicati al mondo biker con concerti, area camping, stand gastronomici e auto americane.
22-23 agosto
- 22° Motoraduno Regionale della Papera – Città di Recanati – Recanati (Macerata)
23 agosto
- Clans Riders Fest – Montepulciano (Siena)
Motoraduno con tour nella Val d'Orcia, musica e intrattenimento.
28-30 agosto
- Rollin' Cows 2026 – Neive (Cuneo)
- 20° Motoraduno della Porchetta – Villetta San Romano (Lucca)
- Motoraduno Internazionale Black Jackets Italy – Oggiona con Santo Stefano (Varese)
29-30 agosto
- Motor Biker Birrata – Faenza (Ravenna)
- 11° Raduno Nazionale "Un Po... di Vespa" – Santa Maria Maddalena (Rovigo)
- Motoraduno di Fine Estate – Subbiano (Arezzo)
30 agosto
- 27° Motoraduno Riso Melotti – Isola della Scala (Verona)
- Motoincontro Fabio Celaia – Perugia