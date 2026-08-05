Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Motoraduni agosto 2026, calendario e date: gli eventi da non perdere in Italia

Moto

Tutti gli appuntamenti per il mese appena cominciato dedicati agli amanti delle due ruote, con il calendario completo degli eventi in programma in tutta Italia

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Tempo di salire in sella con maggiore intensità per gli appassionati di moto che spesso sfruttano a pieno il mese di agosto per godersi la propria due ruote. A questo proposito sono tanti gli appuntamenti in calendario dedicati ai bikers per il mese di agosto, con motoraduni in programma in tutta Italia. 

Calendario fitto

Si passa da manifestazione dedicati alla passione contemporanea per le due ruote, fino a quella per le moto d’epoca. Tutti accompagnati da eventi correlati con musica dal vivo, mostre e food truck. Diversi dunque gli appuntamenti in calendario. Eccone alcuni.

7-8 agosto

  • 8° Wild in Brenta – Cartigliano (Vicenza)
    Un classico appuntamento biker con musica live, area campeggio, stand gastronomici e mototurismo.

8 agosto

  • 10° Mohawe Party – Tito (Potenza)
    Evento aperto a tutti i motociclisti con concerti, food truck, campeggio e intrattenimento.

9 agosto

  • 45° Giro dell'Umbria & Jarno Experience – Petrignano di Assisi (Perugia), dal 9 al 16 agosto
  • 12° Motoraduno Camaiore – Camaiore (Lucca)
  • 2° Motoraduno Irpinia Bikers – Guardia Lombardi (Avellino)
  • Motoraduno Amici della Moto – Pomaia (Pisa)
  • 2° Motoraduno Pescorocchiano – Pescorocchiano (Rieti)
  • 22ª Motoadunata Alpina – Varese

21-22 agosto

  • August Redneck 2026 – Salve (Lecce)
    Due giorni dedicati al mondo biker con concerti, area camping, stand gastronomici e auto americane.

22-23 agosto

  • 22° Motoraduno Regionale della Papera – Città di Recanati – Recanati (Macerata)

23 agosto

  • Clans Riders Fest – Montepulciano (Siena)
    Motoraduno con tour nella Val d'Orcia, musica e intrattenimento.

28-30 agosto

  • Rollin' Cows 2026 – Neive (Cuneo)
  • 20° Motoraduno della Porchetta – Villetta San Romano (Lucca)
  • Motoraduno Internazionale Black Jackets Italy – Oggiona con Santo Stefano (Varese)

29-30 agosto

  • Motor Biker Birrata – Faenza (Ravenna)
  • 11° Raduno Nazionale "Un Po... di Vespa" – Santa Maria Maddalena (Rovigo)
  • Motoraduno di Fine Estate – Subbiano (Arezzo)

30 agosto

  • 27° Motoraduno Riso Melotti – Isola della Scala (Verona)
  • Motoincontro Fabio Celaia – Perugia

Motori: ultime notizie

Raduni auto agosto, calendario e date: gli eventi in programma

Auto

Agosto propone un calendario diffuso tra auto storiche, sportive, cabriolet e modelli americani....

Auto, i modelli più venduti a luglio 2026: la classifica

Auto

A guidare le vendite è sempre Fiat Panda. Il mercato italiano delle autovetture mantiene un...

10 foto

Vacanze in camper, la guida completa: regole e consigli pratici

Motori

Vacanza in camper alle porte? È importante seguire una serie di accorgimenti. Prima della...

XPENG svela la G9L, la nuova ammiraglia premium tecnologica

Auto

Tutti i dettagli per il mercato europeo del nuovo suv della casa cinese verranno svelati al...

L’8% degli automobilisti supererebbe oggi l’esame di teoria. L'analisi

Motori

Lo segnalano gli esperti di AutoScout24, piattaforma leader per il mercato delle auto online, che...

I più letti