Vacanza in camper alle porte? È importante seguire una serie di accorgimenti. Prima della partenza bisogna verificare peso, pneumatici, impianti e posti omologati, distribuire il carico e programmare soste e rifornimenti. In viaggio cambiano frenata, ingombri e sensibilità al vento. Da fermi, la distinzione tra sosta e campeggio stabilisce ciò che è consentito. Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Peso, patente e controlli prima della partenza Il primo dato da leggere sulla carta di circolazione è la massa massima ammessa. La patente B consente di guidare autocaravan fino a 3.500 chilogrammi, mentre oltre questa soglia serve almeno la C1. Nel peso reale rientrano persone, acqua, carburante, bombole, biciclette e bagagli. Un serbatoio con 100 litri d’acqua aggiunge 100 chilogrammi. Quando l’eccedenza supera il 5%, la prosecuzione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico. La verifica più affidabile resta quindi la pesatura del mezzo pronto per partire, controllando quando possibile anche i singoli assi.

Bagagli fermi e peso ben distribuito Gli oggetti più pesanti vanno collocati in basso e vicino agli assi, senza caricare eccessivamente il garage posteriore. Tavoli, sedie, casse d’acqua, stoviglie e attrezzature sportive devono essere bloccati. Prima di muoversi occorre chiudere pensili, frigorifero, finestre, oblò e gradino esterno. I posti letto non corrispondono necessariamente ai posti viaggio. Adulti e bambini devono sedere nei posti omologati, con cinture e sistemi di ritenuta previsti dal Codice della strada. I minori di statura inferiore a 1,50 metri devono utilizzare un dispositivo omologato e adeguato alle loro caratteristiche.

La guida richiede più margine Altezza e larghezza reali, comprese antenne, oblò e portabici, devono essere note prima di entrare in parcheggi coperti, sottopassi o strade strette. A pieno carico aumentano inerzia e spazio di arresto, mentre vento laterale e sorpasso dei mezzi pesanti possono spostare il veicolo. La frenata va anticipata e nelle discese lunghe occorre usare il freno motore. Prima delle vacanze vanno controllati pneumatici, pressione prescritta dal costruttore, indice di carico, freni, luci, livelli e batteria servizi. Un controllo professionale riduce il rischio di guasti e fermate durante il viaggio.

Sosta e campeggio sono due situazioni diverse

L’articolo 185 del Codice della strada assoggetta l’autocaravan alla disciplina degli altri veicoli. Dove la sosta è consentita, dormire a bordo non equivale automaticamente a campeggiare. Il mezzo deve poggiare soltanto sulle ruote, non produrre deflussi e non occupare più spazio del proprio ingombro. Tendalino, tavolo, sedie, piedini stabilizzatori e aperture che sporgono modificano questa condizione. Restano applicabili la segnaletica, le ordinanze comunali e le regole previste nei parchi e nelle aree protette.

Acque, corrente e gas Acque grigie e nere possono essere scaricate soltanto negli impianti autorizzati. Non è consentito lasciare defluire i liquidi su strade, parcheggi o altre aree pubbliche. Nei campeggi la corrente deve essere prelevata con cavi e adattatori idonei all’esterno, evitando giunzioni improvvisate. L’impianto del gas va utilizzato secondo le istruzioni del costruttore. Durante il viaggio la bombola deve restare chiusa, salvo la presenza di un sistema approvato per l’impiego in marcia e dotato di dispositivi come il sensore d’urto, capace di interrompere il flusso in caso di incidente.